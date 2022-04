Condividi su

Questa sera, 29 aprile 2022, alle ore 21:45 su Canale 5 torna in diretta l’Isola dei famosi 2022. La nuova edizione del reality show è condotta da Ilary Blasi con l’aiuto degli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Inviato sull’Isola: Alvin

Isola dei famosi 2022, 29 aprile, diretta

Inizia la puntata. Ilary parla con Carmen ed Alessandro. La Di Pietro è sempre più chioccia ed apprensiva nei confronti del figlio, che tenta invece di smarcarsi e rendersi indipendente. “Non riesco ad accettare la sua ribellione tutta ad un tratto. Non accetta le mie gentilezze. Quando dico una cosa mi deve dire subito di sì e dare un bacetto. Sono cose che a qualsiasi mamma danno una gioia infinita. E’ un cambiamento totale che non mi aspettavo. Poi qui sull’Isola che mi vedono tante persone. Che figura mi fai fare?” – spiega Carmen.

Si passa poi a parlare di Guendalina, che si è duramente scontrata con Laura a causa del cocco. La Tavassi aveva trovato due cocchi, ma li aveva nascosti al gruppo per condividerli con chi voleva lei. Clemente e Laura si sono risentiti per questo comportamento. Le due naufraghe sono quasi venute alle mani.

“Penso che Laura sia prevenuta nei miei confronti. […] Hanno esagerato con i toni. Mi fanno paura perchè sono un pugile ed una judoka. A parole posso parlare ma se c’è da fare altro sinceramente…” – dice Guendalina.

“Non mi interessa del cocco e del cibo. Io non voglio che mi si prenda in giro” – controbatte Laura.

Guendalina e Laura si devono sfidare alla prova dell’Orologio Hondureno per conquistare dei cocchi. La prima manche è una vittoria a tavolino per Laura. Guendalina non prova neanche a contrastarla. Ilary, Nicola e Vladimir cercano di convincerla a lottare e dunque nella seconda manche la Tavassi ci prova, ma non riesce comunque a vincere.

Chiusa la “querelle cocco” si passa ad un triangolo amoroso: quello composto da Roger, Estefania e la ex di lui, Beatriz. Se tra Roger ed Estefania l’intesa sembra sempre più forte, tanto che la naufraga gli ha persino chiesto di vivere insieme per sempre. Beatriz però non si dà per vinta ed è volata in Honduras per confrontarsi con Roger.

Ilary mostra a Roger un videomessaggio in cui Beatriz prende le distanze da lui definitavemente. Il modello conferma di non provare più nulla per la ex: “Non torneremo mai insieme”. Quello che Roger ancora non sa è che lunedì Beatriz si confronterà con lui dal vivo.

“Secondo me se accade davvero Roger cambia identità e diventa Mark Caltagirone” – commenta Nicola.

Si torna a parlare di Guendalina. Suo fratello Edoardo la difende dal gruppo sostenendo che gli altri naufraghi la attaccano per apparire in puntata.

Licia e Blind si confrontano sulle loro incomprensioni. Il cantante ha accusato la Nunes di essere finta e di recitare. Licia pensa che Blind sia cambiato per emergere e stia attuando strategie. “Il mio lavoro è fare musica, non è questo” – controbatte Blind.

Momento eliminazione: Licia deve abbandonare la Palapa, ma prima dà il bacio di Giuda ad Alessandro.

Momento prova ricompensa: i naufraghi hanno la possibilità di vincere della carne. Carmen viene tenuta fuori squadra dai compagni a causa dell’abbondanza del suo seno. La prova risulta difficile ed i concorrenti riescono ad ottenere solo 4 bistecche.

Carmen viene sottoposta ad un’altra prova: un test sui proverbi italiani. Per ogni risposta esatta vincerà caffè ed un cornetto. Nonostante diverse esitazioni, Carmen riesce a vincere 4 cornetti ed il caffè. Ilary le propone di tentare un ultimo proverbio, qualora dovesse indovinare raddoppierà la ricompensa, se dovesse sbagliare perderà tutto. Carmen riesce a vincere e potrà decidere con chi dividere il bottino.