X Factor 2022, Ambra Angiolini e Fedez nuovi giudici, in forse Dargen D’Amico

Condividi su

Ambra Angiolini e Fedez sono i primi due giudici ufficiali di X Factor 2022. Il talent, in onda su Sky Uno a partire dal mese di settembre, è giunto alla sua sedicesima stagione e, per l’occasione, ha scelto di rinnovare il tavolo dei giurati.

X Factor 2022 giudici, il rapper torna nel programma

Il primo giudice annunciato per l’edizione 2022 di X Factor è Fedez. Il rapper non sarà al suo esordio nel ruolo. Il cantante, infatti, ha partecipato a ben cinque edizioni passate, la prima delle quali nel 2014. Fedez manca dal programma dalla dodicesima stagione, in onda nel 2018.

La seconda giudice di X Factor 2022, invece, è Ambra Angiolini. Per lei si tratta di un esordio assoluto nel programma. La conduttrice, recentemente al timone del Concertone del Primo Maggio, ha alle spalle una lunga carriera nel mondo della musica. Angiolini, infatti, ha pubblicato ben quattro album, due dei quali rilasciati anche nel mercato musicale spagnolo. Tra le sue canzoni più famose si ricorda, soprattutto, T’appartengo, pubblicata nel 1994.

X Factor 2022 giudici, tra i protagonisti dello scorso anno confermato solo Manuel Agnelli

Per quanto riguarda gli altri giudici di X Factor 2022, il programma non ha rilasciato ancora delle notizie ufficiali. Nonostante questo, comunque, tra i giurati ci dovrebbe essere nuovamente Manuel Agnelli. Il cantante, fresco vincitore del suo primo David di Donatello, dovrebbe essere l’unico giudice confermato tra quelli presenti nella scorsa edizione.

Infine, a completare il tavolo della giuria ci dovrebbe essere Dargen D’Amico. L’artista, da tempo amico e collaboratore di Fedez, sarebbe al suo debutto nel ruolo di giurato. Il rapper milanese ha preso parte all’ultima edizione del Festival di Sanremo, classificandosi nono con il singolo Dove si balla.

Le prime audizioni saranno registrate a giugno

In attesa di conoscere ufficialmente i nomi dei restanti giudici di X Factor 2022, i casting per il programma sono ancora aperti. Le prime Audition, poi, si registreranno a partire dal mese di giugno. In occasione della prossima edizione, le audizioni torneranno a essere un evento aperto al pubblico, che potrà dunque assistere dal vivo alle esibizioni. Nelle ultime due edizioni, a causa della pandemia da Covid-19, le Audition si sono svolte senza spettatori.

Per quanto riguarda la conduzione, né Sky né la Fremantle (società di produzione del programma) hanno ancora riconfermato la presenza di Ludovico Tersigni. Anche il regolamento rimane, per il momento, ignoto. Lo scorso anno, infatti, il talent targato Sky decise di eliminare le categorie, lasciando ai giudici la possibilità di scegliere i propri talenti al di là di ogni possibile etichetta. Decisione, questa, che al momento non è stata ancora riconfermata ufficialmente.