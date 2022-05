Stasera in tv venerdì 6 maggio 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv venerdì 6 maggio 2022. Su Raitre, la miniserie Germinal con Louis Peres. Su Nove, il varietà Fratelli di Crozza con Maurizio Crozza.

Stasera in tv venerdì 6 maggio 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, il talent The Band. Dal Teatro Verdi di Montecatini Terme, Carlo Conti conduce la terza puntata del talent dove non si vincono premi in denaro e neppure contratti discografici, ma solo la gioia di poter suonare musica dal vivo. A decretare la vittoria, i giudici Carlo Verdone, Gianna Nannini e Asia Argento. Ospiti fissi i Boiler.

Su Raitre, alle 21.20, la seconda puntata della miniserie Germinal, con Louis Peres, Guillaume De Tonquede, Alix Poisson, Thierry Godard. Etienne Lantier (Louis Peres) si integra presto con gli altri lavoratori e, colpito dalle condizioni di lavoro e da soprusi che devono subire, inizia a guidare delle proteste. Una sera, durante una festa, Etienne sorprende Catherine e Chaval a baciarsi. Per il giovane è un duro colpo.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night. Neri Marcorè propone due reportage sul tema “Nuovi talenti“. Nel primo, quattro giovani artisti italiani provano a rispondere alla domanda: che cos’è il talento? A seguire, un itinerario sulle opere di Pietro Ruffo, artista emergente.

Programmi Mediaset, La7

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado. Stasera Gianluigi Nuzzi aggiorna gli spettatori sui casi di cronaca nera e sulla guerra in Ucraina con l’ausilio di esperti. Tra le storiche giornaliste del programma c’è Francesca Fogar, 46 anni, figlia dell’esploratore Ambrogio, scomparso nel 2005. Nel 2011 ha partecipato a “L’Isola dei famosi“.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality L’Isola dei famosi. Prima del weekend, i naufraghi dell’Honduras vivono un altro venerdì pieno di sorprese, preparate dagli autori e presentate da Ilary Blasi che in studio può sempre contare sui commenti dei due opinionisti di questa edizione, Nicola Savino e Vladimir Luxuria, profondi conoscitori del reality.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Guerra, tensioni internazionali, milioni di sfollati, prezzi in aumento. Non è proprio un momento sereno per il mondo, ma Diego Bianchi ce la mette tutta per raccontare i fatti senza rinunciare a un pizzico di leggerezza.

Tv8, Real Time, Sky Cinema Uno

Su Tv8, alle 21.30, il film televisivo I delitti del Barlume – Donne con le palle, con Stefano Fresi. Mentre Pineta ospita i playoff di beach volley femminile, la Fusco indaga su un nuovo omicidio. La Titti è gelosa di Beppe e Massimo ritorna in paese all’insaputa di tutti.

Su Real Time, invece, alle 21.20, il game Questa è casa mia! Al via il gioco condotto da Tommaso Zorzi. Quattro concorrenti devono convincere una giuria di vip (fra loro c’è Stefania Orlando) che quella che gli stanno mostrando è effettivamente la propria casa. Solo uno dice la verità.

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il telefilm Diavoli, con Alessandro Borghi. I colleghi sono schierati gli uni contro gli altri nella battaglia tra la NYL guidata da Massimo e la SPAC, la nuova compagnia fondata da Dominic per contrastare le ambizioni degli investitori cinesi.

I film di questa sera venerdì 6 maggio 2022

Su Rai 4, alle 21.20, il film drammatico del 2008, di Wilson Yip, Ip Man, con Donnie Yen. Yip Man è un campione di arti marziali, tanto da diventare il vanto della città di Fo Shan. Ma la situazione precipita quando il generale giapponese Miura comincia a seminare il terrore con le sue truppe.

Su Rai Movie, invece, alle 21.10, il film commedia del 2018, di Samad Zarmandili, Beate, con Donatella Finocchiaro. Le operaie di una fabbrica di intimo, tra cui Amida, e un gruppo di suore, abili ricamatrici, rischiano di perdere il lavoro. Uniranno le forze creando un’impresa alternativa.

Su Italia 1, alle 21.20, il film drammatico del 1985, di e con Sylvester Stallone, Rocky IV. Contro il parere negativo di Rocky (Sylvester Stallone), Apollo Creed (Carl Weathers) torna sul ring per sfidare il pugile sovietico Ivan Drago (Dolph Lundgren), ma perde la vita a causa dei colpi subiti. Drago, a questo punto, lancia la sfida a Rocky che non si tira indietro e accetta di combattere a Mosca.

20 Mediaset, Iris, La5

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film fantastico del 2014, di Gareth Edwards, Godzilla, con Aaron Taylor-Johnson. A dieci anni dalla sua scomparsa, Godzilla viene risvegliato da alcuni esseri, i Muto, e torna a seminare terrore. Il tenente Ford Brody farà di tutto per sventare la minaccia.

Su Iris, invece, alle 21.15, il film drammatico del 2015, di Matt Brown, L’uomo che vide l’infinito, con Dev Patel. La storia del matematico autodidatta Srinivasa Ramanujan. Grazie al professore inglese G.H. Hardy, lasciò l’India per frequentare il rinomato College di Cambridge.

Su La5, alle 21.10, il film commedia del 2016, di Sharon Maguire, Bridget Jones’s Baby, con Renée Zellweger. Dopo la rottura con Mark, Bridget si dedica al lavoro e agli amici. Ma l’inaspettato incontro con l’affascinante americano Jack e un improbabile colpo di scena cambieranno le cose.

Stasera in tv venerdì 6 maggio 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2021, di Eric Besnard, Delicieux: l’amore è servito, con G. Gadebois, I. Carré. Francia, 1789. Lo chef Pierre Manceron viene licenziato dal suo padrone. Ben presto, con l’aiuto di una giovane donna, l’uomo riuscirà ad aprire un ristorante tutto suo.

Su Sky Cinema Family, invece, alle 21.00, il film d’animazione del 2017, di Tom McGrath, Baby Boss. Theodore, il fratellino minore di Tim, è speciale: sembra un bambino normale, ma in realtà è una spia inviata dall’agenzia Baby Corp. Quando i loro genitori vengono rapiti, i due dovranno imparare a collaborare.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’avventura del 2011, di Antonio Hernàndez, Il Cavaliere del Santo Graal, con Sergio Peris-Mencheta. Nel XII secolo, il cavaliere errante chiamato Tuono accetta il difficile compito di riportare in Spagna il Santo Graal. Lo aiutano una principessa vichinga e i fedeli amici Crispin e Goliat.

Su Sky Cinema Suspense, infine, alle 21.00, il film thriller del 1999, di Phillip Noyce, Il collezionista di ossa, con Denzel Washington, Angelina Jolie. Il detective Rhyme, rimasto paralizzato in un incidente, indaga con l’aiuto dell’agente Amelia Donaghy sui delitti di un sanguinario serial killer. Ma quando l’assassino lo prende di mira, guai in vista.