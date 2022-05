L’Eredità 6 maggio, diretta: la campionessa Mircalla eliminata a inizio puntata

Condividi su

Venerdì 6 maggio, dalle ore 18:45 su Rai 1, è prevista la messa in onda di una nuova puntata de L’Eredità. Alla conduzione, come sempre, Flavio Insinna. Con lui anche la professoressa Samira e il professor Andrea. La campionessa in carica è Mircalla, che nella puntata di ieri non è riuscita a vincere alla Ghigliottina.

L’Eredità 6 maggio diretta, i concorrenti

Inizia la puntata de L’Eredità del 6 maggio. Il conduttore Flavio Insinna entra in studio e saluta il pubblico. Dopo un rapido saluto alla campionessa Mircalla, si parte con il gioco. La prima manche, come di consueto, è quella degli abbinamenti. La prima concorrente è Elettra, studentessa della provincia di Siena ed ex vice-campionessa europea di pattinaggio a rotelle. Per lei, l’abbinamento proposto è “sport con/sport senza palla“. Elettra indovina tutti gli abbinamenti.

Il secondo concorrente è Tommaso da Rimini, 20enne appassionato di scienza e di sport. Per lui l’abbinamento è “animali con marsupio/animali senza marsupio“. Il concorrente non indovina tutte le risposte. La terza concorrente è Valentina, originaria della provincia di Vicenza che, però, si è trasformata in Emilia Romagna per amore. L’abbinamento proposto a Valentina è “cognomi/nomi“. La concorrente indovina tutte le risposte.

Continua la prima manche

La puntata de L’Eredità dell’6 maggio continua con Veronica. La ragazza ama le piante aromatiche e viene da Latina. Per lei l’abbinamento proposto è “al forno/in padella“. Veronica npn indovina tutte le risposte. La quinta concorrente è Angelica, alla sua quinta partecipazione nel programma. Per la giovane l’abbinamento è “James Bond/Sherlock Holmes“. Anche la concorrente sbaglia le risposte e, dunque, è a rischio eliminazione.

L’ultima concorrente a giocare in questa manche è Sara. Anche lei è un volto noto del programma. Per lei, l’abbinamento proposto è “verde/blu“. La concorrente indovina tutte le risposte. Mircalla deve scegliere chi mandare a rischio eliminazione tra Tommaso, Veronica e Angelica. La campionessa manda in sfida le due concorrenti. La prima concorrente eliminata è Veronica.

L’Eredità 6 maggio, diretta: Aggiungi, Cambia, Leva

Prosegue la puntata de L’Eredità del 6 maggio. La seconda manche è quella dell’Aggiungi, Cambia, Leva. La prima a giocare è proprio Angelica, che esordisce con una risposta corretta. Primo errore, invece, per Sara. Anche la campionessa Mircalla sbaglia. Una manche piena di errori: sbagliano anche Elettra e Tommaso. Veronica, invece, indovina.

Rinizia dunque il giro con Angelica, che risponde nuovamente in maniera corretta. Secondo errore per Sara, che dunque è la prima a rischio eliminazione. L’ex campionessa sceglie di puntare il dito contro Mircalla. La concorrente a dover lasciare la puntata de L’Eredità dell’6 maggio è la campionessa in carica Mircalla.

Si continua con la terza manche

Inizia la terza manche de L’Eredità dell’6 maggio: è il momento del secondo Volta Pagina. La prima a giocare è Elettra, che indovina. Tommaso sbaglia, mentre risponde in maniera esatta Valetina. Risposta corretta anche per Angelica, così come anche per Sara. Inizia il secondo giro con Elettra, che compie il suo primo errore. Tommaso evita il secondo errore: per lui, risposta corretta. Stesso esito anche per Valentina. Primo errore, invece, per Angelica. Risponde in maniera esatta, invece, Sara. La prima concorrente a compiere il doppio errore è Elettra, che dunque è a rischio eliminazione. La concorrente punta il dito contro Valentina. La concorrente che deve lasciare il gioco è Valentina.

L’Eredità 6 maggio, i Paroloni

Continua la puntata de L’Eredità del 6 maggio. La prossima manche è quella dei Paroloni. La prima viene presentata dalla professoressa Samira ed è Abrocheta. La prima a dare la risposta è Angelica. Risposta sbagliata anche per Sara, Tommaso. La prima a indovinare è Angelica e la parola è “Chioma che ondeggia“. La seconda parola, invece, è quella di Andrea ed è Bersò. La prima a rispondere è Sara, che sbaglia. La concorrente a indovinare è Elettra e la risposta corretta era Pergolato. I due al duello finale sono Tommaso e Sara. Il concorrente eliminato è Tommaso. Al Triello della puntata de L’Eredità del 6 maggio si scontreranno Sara, Angelica ed Elettra.