Made In Sud diretta 9 maggio: Lorella Boccia conduce da casa, ospite il rapper Enzo Dong

Condividi su

Lunedì 9 maggio è andata in onda su Rai 2, la quarta puntata di Made in Sud, dall’Auditorium Rai di Napoli. E’ assente Lorella Boccia in quanto risultata positiva al Covid. Torna invece Clementino. Presente anche questa settimana Maurizio Casagrande.

In questo appuntamento è ospite il rapper Enzo Dong.

Made In Sud, diretta 9 maggio

Nella diretta del 9 maggio Clementino è solo in studio. Si collega con Lorella Boccia e Maurizio Casagrande che non possono essere fisicamente presenti all’Auditorium Rai di Napoli in quanto sono risultati positivi al Covid.

Arriva Paolo Caiazzo che prosegue il suo monologo sulla pandemia, che dopo più di due anni viene vissuta ora come qualcosa di superato. Ricorda al pubblico che grazie al Covid, abbiamo imparato a lavarci continuamente le mani, seguendo il celebre tutorial della D’Urso. Adesso che lo stato d’emergenza è terminato si augura di poter al più presto liberarci delle mascherine.

Seguono gli Arteteca. Monica ed Enzo si presentano con abiti molto eleganti per l’Eurovision Song Contest, manifestazione che si svolge questa settimana. Essendo un evento internazionale Monica, che spera di condurlo, cerca di parlare in francese (maccheronico).

Pasquale Palma interpreta Eddy Scampia che si definisce “neopoetico”. Recita una filastrocca in napoletano dedicata all’aumento delle bollette e di conseguenza al malcontento dei cittadini.

Tornano Enzo e Monica che sono pronti ad affrontare l’appuntamento al buio. Lei non sembra affatto felice di incontrarlo perché non è come lo immaginava. Il peggio non è ancora finito. Monica ha scelto di incontrare anche un altro uomo, Nello Iorio.

E’ un espediente per introdurre il suo monologo, interpretando un uomo di mezza età che crede di trovare il vaccino nella mozzarella vaccina.

Made In Sud, le altre esibizioni

Serena Caputo ha un nuovo fidanzato da presentare al padre Antonio D’Ausilio. Il ragazzo si presenta con i capelli lunghi, tatuaggi sul volto e sul collo. Proviene da una famiglia criminale, si occupa di usura, di traffico di stupefacenti ma ha da poco anche aperto un ristorante. E’ molto nervoso perché qualcuno ha tamponato il suo Suv. L’artefice è proprio il suocero.

Matranga & Minafò anche questa settimana cercano di lanciare Gianni Lattore. Decidono di metterlo alla prova ma alla fine non viene preso. Entra in studio Mariano l’influencer che soffre d’ansia. Il figlio “Ansielmo” lo costringe sempre a leggere “Ansiel e Gretel”.

Ciruzzo cerca qualcuno con cui giocare a pallone. Clementino si rifiuta di prendere parte alla partita perché deve condurre Made In Sud. Citofona a Babbo Natale ma è impegnato. Passa poi a Sissi, che dice sempre ” si si” ma non viene mai. Suona a Dante Alighieri che è nel mezzo del cammino della sua via. Chiede anche a Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini, protagonisti di un litigio al Maurizio Costanzo Show.

Simone Schettino dedica il suo monologo alla passione degli uomini per il calcio. Quando seguono la partita non voglio “sentir volare una mosca” e scatta in casa il coprifuoco ore prima della partita. Il loro umore è inoltre influenzato dalle vittorie o dalle sconfitte della squadra del cuore.

Sale sul palco Enzo Dong che canta con Clementino il loro singolo Revenge.

Matranga & Minafò cerca ora di lanciare Isidoro, che è un uomo molto timido. Vorrebbe tanto innamorarsi ma è rimasto ferito dalla sua ex fidanzata che lo ha lasciato, dopo averlo tradito ripetutamene.

Le altre esibizioni

Ciro Giustiani racconta quanto sia sempre complicato il rapporto con le mogli, che vogliono avere sempre ragione e che spesso trattano male (ironicamente) i coniugi. Una delle regole fondamentali è mai contraddirle.

Il ballerino da fermo Nello Iorio anche in questa puntata sfida a distanza Lorella Boccia. Dato che la conduttrice non può essere in studio Iorio vince a tavolino. Dovranno sfidarsi lunedì prossimo.

Nicola “Babbe Sho” è sempre alle prese con il suo maldestro aiutante Vito, che vuole fare i capelli cotonati con ago e filo. Racconta che nel suo salone oggi è entrato Piero Pelù a cui ha rasato per sbaglio tutti i capelli. E’ diventato ora Piero Spelù.

Palma e Scarpato discutono della sera prima in quanto entrambi hanno fatto tardi. Sono andati in discoteca, hanno cercato di conquistare qualche ragazza ma senza successo. Palma però viene a sapere che la sua fidanzata ieri è stata con Scarpato.

Mino Abbacuccio racconta che i suoi genitori hanno sempre preferito il fratello e la sorella a lui. Per tale ragione si sente spesso escluso.

Monica telefona ad Enzo perché oggi è lunedì, il giorno dedicato ai loro giochi erotici di ruolo. Enzo sarà un cacciatore cattivo e lei Biancaneve che è fuggita nel bosco. Enzo assomiglia più ad una “giovane marmotta” anziché un cacciatore, suscitando l’ira di Monica.

Arriva lo spacciatore di Battute, che ne propone qualcuna: “Concorso per la più bella donna che spegne il computer ? Miss- connetto”. “Ho tutti i gomiti bruciati. E’ un mese che mangio alla tavola calda”.

Made in Sud 9 maggio, gli ultimi sketch

Gli After 19 sono un gruppo di giovani studenti che rivogliono indietro gli ultimi due anni nel quale hanno vissuto tra lockdown, restrizioni e didattica a distanza per colpa della pandemia.

Matranga e Minafò sono tornati nelle discoteche di Palermo per “inzuppare il biscottino”. I due cugini felici di poter tornare a fare assembramento dopo due anni di distanze forzate. La conquista delle ragazze si rivela più complicata del previsto.

Alessandro Bolide mette in scena ironicamente la tragedia Shakespeariana Romeo & Giulietta, riadattandola in chiave partenopea. Spiega che la scena del veleno a Napoli non si verificherebbe mai.

Le Sex and the Sud vogliono invece diventare influencer ed è diventato il momento giusto per la sponsorizzazione. Oggi devono pubblicizzare dei pantaloni a palazzo.

Arrivano ora i Radio Rocket che cantano Tu mi hai capito di Madame feat Sfera Ebbasta e Bagno a mezzanotte di Elodie. Non mancano le incursioni di Carmine che cambia parti del testo suonando ormai il celebre “ovetto”.

In chiusura Gennaro Scarpato legge alcuni passi della Parola di Geggiù, fratello di Gesù. Geggiù arriva al supermercato dove ebbe l’apparizione di Padre Pio. Vide poi improvvisamente una bottiglietta d’aranciata alla quale diede un calcio inventando il Fantacalcio.