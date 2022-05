Condividi su

Questa sera, lunedì 9 maggio, alle 21.30 su Canale 5, va in onda la nuova puntata de l’Isola dei Famosi. Il reality show, prodotto da Banijay Italia, è condotto da Ilary Blasi. Ad affiancare la conduttrice in studio, i due opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Scopriremo nel corso della puntata chi tra Laura Maddaloni e Lory Del Santo, verrà salvata attraverso il televoto.

L’Isola dei Famosi 9 maggio diretta

Inizia la puntata del 9 maggio de l’Isola dei Famosi. Ilary Blasi presenta gli opinionisti presenti in studio Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Si collega subito dopo con la spiaggia dove si trovano i naufraghi insieme all’inviato Alvin, che spiega i motivi dell’assenza di Blind. Quest’ultimo è da ieri in infermeria per un’irritazione cutanea. L’attenzione si focalizza sull’amicizia ormai forse agli sgoccioli tra Nicolas ed Edoardo. Una clip mostra ciò che hanno detto l’uno dell’altro durante la settimana e le liti di cui entrambi sono stati protagonisti.

Quella con Edoardo, non è l’unica diatriba che vede coinvolto Nicolas. La prova ricompensa della scorsa puntata è stata oggetto di discussione anche tra lui e Laura. La puntata del 9 maggio de l’Isola dei Famosi continua con lo stop al televoto tra Laura e Lory Del Santo. La naufraga che deve abbandonare Playa Palapa è Laura, che andrà a Playa Sgamada ma prima ancora decide di dare il bacio di Giuda a Roger.

La prova leader degli uomini

La nuova puntata de l’Isola dei Famosi prevede che ci siano due leader della settimana: un uomo e una donna. La prima prova viene affrontata dagli uomini, che dovranno attraversare un percorso a ostacoli per arrivare alla campanella che dovranno suonare. Colui che impiegherà meno tempo diventerà leader. Il leader nella puntata de l’Isola dei famosi del 9 maggio è Roger con 0,55 secondi, che sarà immune e decide di mandare in nomination tra gli uomini Edoardo.