Made In Sud diretta 9 maggio: Lorella Boccia conduce da casa, ospite il rapper Enzo Dong

Lunedì 9 maggio va in onda su Rai 2, la quarta puntata di Made in Sud, dall’Auditorium Rai di Napoli. E’ assente Lorella Boccia in quanto risultata positiva al Covid. Torna invece Clementino. Presente anche questa settimana Maurizio Casagrande.

In questo appuntamento è ospite il rapper Enzo Dong.

Made In Sud, diretta 9 maggio

Nella diretta del 9 maggio Clementino è solo in studio. Si collega con Lorella Boccia e Maurizio Casagrande che non possono essere fisicamente presenti all’Auditorium Rai di Napoli in quanto sono risultati positivi al Covid.

Arriva Paolo Caiazzo che prosegue il suo monologo sulla pandemia, che dopo più di due anni viene vissuto ora come qualcosa di superato. Ricorda al pubblico che grazie al Covid, abbiamo imparato a lavarci continuamente le mani, seguendo il celebre tutorial della D’Urso. Adesso che lo stato d’emergenza è terminato si augura di poter al più presto liberarci delle mascherine.

Seguono gli Arteteca. Monica ed Enzo si presentano con abiti molto eleganti per l’Eurovision Song Contest, manifestazione che si svolge questa settimana. Essendo un evento internazionale Monica, che spera di condurla, cerca di parlare in francese (maccheronico).

Pasquale Palma interpreta Eddy Scampia che si definisce “neopoetico”. Recita una filastrocca in napoletano dedicata all’aumento delle bollette e di conseguenza al malcontento dei cittadini.

Tornano Enzo e Monica che sono pronti ad affrontare il loro appuntamento al buio. Lei non sembra affatto felice di incontrarlo perché non è come lo immaginava. Il peggio non è ancora finito. Monica ha scelto di incontrare anche un altro uomo, Nello Iorio.

E’ un espediente per introdurre il suo monologo, interpretando un uomo di mezza età che credeva di trovare il vaccino nella mozzarella vaccina.

Made In Sud, le altre esibizioni

Serena Caputo ha un nuovo fidanzato da presentare al padre Antonio D’Ausilio. Il ragazzo si presenta con i capelli lunghi, tatuaggi sul volto e sul collo. Proviene da una famiglia criminale, si occupa di usura, di traffico di stupefacenti ma ha da poco aperto un ristorante. E’ molto nervoso perché qualcuno ha tamponato il suo Suv. L’artefice è proprio il suocero.

Matranga & Minafò anche questa settimana cercano di lanciare Gianni Lattore. Decidono di metterlo alla prova ma alla fine non viene preso. Entra in studio Mariano l’influencer che soffre d’ansia. Il figlio “Ansielmo” lo costringe sempre a leggere “Ansiel e Gretel”.

Ciruzzo cerca qualcuno con cui giocare a pallone. Clementino si rifiuta di prendere parte alla partita perché deve condurre Made In Sud. Citofona a Babbo Natale ma è impegnato. Passa poi a Sissi, che dice sempre ” si si” ma non viene mai. Suona a Dante Alighieri che è nel mezzo del cammino della sua via. Chiede anche a Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini, protagonisti di un litigio al Maurizio Costanzo Show.

Simone Schettino dedica il suo monologo alla passione degli uomini per il calcio. Quando seguono la partita non voglio “sentir volare una mosca” e scatta in casa il coprifuoco ore prima della partita. Il loro umore è influenzato dalle vittorie o dalle sconfitte della squadra del cuore.