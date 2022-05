The Band diretta 13 maggio: le esibizioni della quarta puntata

Condividi su

Venerdì 13 maggio, dalle 21.25 su Rai 1, è andato in onda il quarto e penultimo appuntamento di The Band, trasmesso da Montecatini Terme. Lo show è condotto da Carlo Conti.

Ecco i gruppi in gara che continuano ad esibirsi. Ad ogni band è affiancato un coach:

Cherry Bombs- Giusy Ferreri

N’ice Cream- Irene Grandi

Anxya Lytics- Dolcenera

JF Band- Federico Zampaglione

Mons- Marco Masini

Living Dolls- Francesco Sarcina

Achtung Babies- Rocco Tanica

Isoladellerose- Enrico Nigiotti

La scorsa settimana hanno vinto Isoladellerose con il brano Credimi ancora di Marco Mengoni.

The Band, diretta 13 maggio, quarta puntata

La diretta del 13 maggio di The Band inizia con il riassunto della classifica generale. Al primo posto Isoladellerose, seguiti dagli Anxia Lytics. Terze le Cherry Bombs. Seguono i Mons, Achtung Babies, JF band, Living Dolls, Ultimi invece i N’Ice Cream.

Le prime ad esibirsi sono le Cherry Bombs, capitanate dalla tutor Giusy Ferreri. Cantano il brano Beautiful di Christina Aguilera. Secondo Gianna Nannini la cantante è riuscita a fare suo il brano. Sono migliorate molto rispetto alla scorsa settimana. Asia Argento spiega di essersi molto emozionata grazie alla loro performance. Per Carlo Verdone hanno superato la prova a pieni voti. Per merito di questa canzone è riuscito ad ascoltare maggiormente la loro estensione vocale. Ottengono 30 punti.

Isoladellerose guidati da Enrico Nigiotti, interpretano invece La canzone dell’amore perduto di Fabrizio De André. I giudici condividono l’opinione che sono riusciti a realizzare una personale e originale cover senza “distruggere” un intoccabile brano di De André. Conquistano 3o punti.

The Band, Anxya Lytics, Living Dolls

Terzi ad esibirsi sono gli Anxya Lytics. Dolcenera ha scelto per loro The Sound of Silence di Simon & Garfunkel. Gianna Nannini non è molto entusiasta della performance, anche se nel complesso è una band che apprezza. Secondo Carlo Verdone è stato intaccato il fascino dell’originale. Asia Argento ha trovato questa versione troppo “rumorosa” rispetto all’atmosfera soft creata Simon & Garfunkel. Guadagnano 26 punti.

Seguono le Living Dolls, guidate invece da Francesco Sarcina. Propongono il brano Whole Lotta Love dei Led Zeppelin. Solo complimenti da parte dei tre giudici che hanno gradito questa cover tutta al femminile. E’ venuto fuori il rock, la grinta, l’energia. Per loro 29 punti.

JF Band, N’Ice Cream

Si esibisce la JF Band, seguita dal tutor Federico Zampaglione. Ha scelto per loro la canzone Perché no di Lucio Battisti. I tre giudici li riempiono di complimenti per la loro versione elegante, pulita, minimal e con la voce dolce e sinuosa della cantante. Pochi commenti, solo congratulazioni. Arrivano a 32 punti.

E’ il turno dei N’Ice Cream. La tutor Irene Grandi ha optato per il brano Acqua e Sapone degli Stadio. Asia Argento ha trovato molta energia ma non è riuscita ad emozionarsi. Carlo Verdone è invece molto legato alla canzone perché fa parte del suo omonimo film. Gianna Nannini ha notato molte imprecisioni e devono anche lavorare molto per diventare una vera band. Totalizzano 28 punti.

The Band 13 maggio, Achtung Babies, Mons

Settimi protagonisti sono invece gli Achtung Babies. Il tutor Rocco Tanica ha scelto Wish you were here dei Pink Floyd. I tre giudici hanno gradito l’esibizione e la compatezza della band ma sono ancora troppo legati agli U2 e faticano forse a trovare una propria personalità. Vogliono sentirli però cantare anche in italiano. Ottengono 28 punti.

L’ultimo gruppo a salire sul palco sono i Mons, guidati da Marco Masini. Interpretano Insuperabile di Rkomi. Gianna Nannini fa notare delle imprecisioni tecniche da parte del cantante su cui devono ancora lavorare. Molto c’è da fare anche sugli arrangiamenti. Secondo Asia Argento il brano non era molto nelle corde del cantante. Giudizio sufficiente da parte di Carlo Verdone.

The Band, la classifica del 13 maggio

Al termine delle esibizioni Carlo Conti annuncia la classifica della quarta puntata. Come ogni settimana è composta dai voti dei tutor uniti alle preferenze dei giudici.