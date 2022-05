Domenica In 15 maggio, ospiti e anticipazioni: talk sull’Eurovision Song Contest

Condividi su

Domenica 15 maggio, dalle ore 14:00 su Rai 1, andrà in onda una nuova puntata di Domenica In. Come tutte le domeniche pomeriggio, la conduttrice Mara Venier accoglierà in studio, anche nell’appuntamento odierno, tanti ospiti e amici.

Domenica In 15 maggio, omaggio a Franco Battiato

La puntata di Domenica In del 15 maggio si aprirà con un talk dedicato all’Eurovision Song Contest. Il festival musicale, al quale l’Italia ha partecipato con Brividi di Mahmood e Blanco, ha decretato il proprio vincitore nella serata di sabato 14 maggio. Il giorno dopo, Mara Venier e i suoi ospiti commentano tutto quello che è successo al Pala Alpitour di Torino.

Allo spazio parteciperanno Marino Bartoletti, il giornalista Andrea Scanzi e Mara Maionchi. In collegamento, poi, sarà presente anche Albano, che in due diverse occasioni ha rappresentato, insieme a Romina Power, l’Italia all’Eurovision. Il programma potrà contare anche su dei collegamenti direttamente da Torino, dove saranno raccolte le voci di alcuni dei protagonisti.

Scanzi, Bartoletti e Maionchi rimarranno poi in studio per omaggiare Franco Battiato, scomparso il 18 maggio dello scorso anno. Proprio al cantautore, Andrea Scanzi ha dedicato un libro intitolato E ti vengo a cercare.

Domenica In 15 maggio, spazio ancora alla musica con i Matia Bazar

Durante l’appuntamento con Domenica In del 15 maggio, Mara Venier ospiterà anche i Matia Bazar. Lo storico gruppo, in particolare, regalerà al pubblico un medley con alcuni dei loro singoli più famosi.

Nella puntata di Domenica In del 15 maggio tornerà in studio anche Teo Teocoli. L’attore imiterà Adriano Celentano, ovvero uno dei suoi cavalli di battaglia. Mara Venier, poi, darà il benvenuto in studio nuovamente a Mara Maionchi, accompagnata questa volta da Sandra Milo e da Orietta Berti. Le tre parleranno del programma Quelle brave ragazze, del quale sono le protagoniste.

Flavio Insinna presenterà il film A muso duro

Nel corso di Domenica In del 15 maggio, poi, sarà presente anche Flavio Insinna. Il conduttore, tutti i giorni al timone de L’Eredità, presenterà al pubblico il film tv A muso duro, in onda su Rai 1 lunedì 16 maggio. Insinna, in tale produzione, interpreterà Antonio Maglio, ideatore delle Paralimpiadi.

Infine, durante l’appuntamento con il programma si parlerà di ben due diversi libri. Il primo si intitola Roma camminando ed è scritto da Francesco Rutelli. L’ex sindaco di Roma sarà presente in studio e presenterà il suo nuovo sforzo letterario. Inoltre, a Domenica In del 15 maggio, ci sarà anche Veronica Pivetti, che invece parlerà del suo nuovo libro Tequila bang bang.