Non è L’Arena 15 maggio: faccia a faccia tra Giovanni Minoli e Massimo Giletti

Condividi su

Domenica 15 maggio 2022, Massimo Giletti conduce in diretta una nuova puntata di Non è L’Arena. Come sta accadendo già da settimane, l’appuntamento con il padrone di casa, sarà incentrato prevalentemente sulla guerra attualmente in atto con la Russia di Putin. L’appuntamento è, come sempre, in onda alle 21:15 su La7. Dopo quanto è avvenuto nello scorso appuntamento, vediamo quanto accade questa sera. Ecco tutte le anticipazioni, gli argomenti e gli ospiti che arrivano nello studio di Massimo Giletti.

Non è L’Arena 15 maggio 2022 – anticipazioni

Nuovo appuntamento oggi, domenica 15 maggio, con “Non è l’Arena” il programma di Massimo Giletti in onda in diretta alle 21.15 su La7.

Fin dall’inizio della puntata, Giletti si pone alcune domande. Tra queste: qual è il modo migliore per raccontare il conflitto in Ucraina? E che ruolo deve avere la tv? Stiamo già vedendo, infatti, come il piccolo schermo stia giocando un ruolo essenziale nella narrazione del conflitto, soprattutto in Russia dove Putin ha messo in atto una vera e propria propaganda a suo favore, trasmettendo 24 ore su 24 talk che inneggiano alla sua “operazione militare speciale”. Risultato: oltre l’80% della popolazione è a sostegno di Putin.

Su questo ed altri argomenti Giovanni Minoli, uno dei giornalisti che ha fatto la storia della televisione italiana, si confronterà in un faccia a faccia con Massimo Giletti.

Talk show e opinionisti filorussi

Nella seconda parte del programma ecco un’altra domanda scottante a cui si cerca di dare una risposta: è opportuno o meno ospitare opinionisti “filorussi” nei talk show? Una tematica che tiene banco da alcune settimane e che ha coinvolto anche #cartabianca di Bianca Berlinguer.

Continua poi l’approfondimento sulla più stretta attualità e sul racconto della guerra tra informazione e propaganda con Vladimir Solovyev, il giornalista televisivo russo filoputiniano. Davvero la presenza nei talk show di giornalisti russi, con la loro propaganda, potrebbe condizionare l’informazione italiana?

Interverranno tra gli altri ospiti Guido Crosetto, Sandra Amurri, Peter Gomez, Luca Telese e Gianluigi Paragone.