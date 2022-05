Che tempo che fa 15 maggio, ospiti e anticipazioni: in studio Ligabue e Kalush Orchestra

Condividi su

Domenica 15 maggio, a partire dalle ore 20:00 su Rai 3, andrà in onda una nuova puntata di Che tempo che fa. Il programma, tra i più longevi della televisione di Stato, sarà condotto, come sempre, da Fabio Fazio. Con lui, in studio, anche Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto. Quest’ultima, in particolare, curerà i momenti comici dello spettacolo, nei quali commenterà alcuni dei temi di maggior attualità.

Che tempo che fa 15 maggio, il cantautore presenta la sua prima autobiografia

Tra gli ospiti più attesi della puntata di Che tempo che fa del 15 maggio vi sarà Ligabue. Il cantautore sarà presente in studio per parlare della sua prima autobiografia. Quest’ultima, intitolata Una storia, è in vendita dal 3 maggio scorso e svela un lato di Ligabue inedito. Il cantante, infatti, racconta la parte personale e familiare della sua vita. Ligabue, nel corso dell’intervista, presenterà, poi, anche il concerto 30 anni in un (nuovo) giorno. L’evento, che si svolgerà il 4 giugno a Campovolo, darà modo al cantante di festeggiare i suoi primi trent’anni di carriera.

A Che tempo che fa del 15 maggio, poi, sarà presente in studio anche Roberto Burioni. Il virologo, infatti, è oramai una presenza fissa nel cast del programma. In ogni puntata, Burioni cura uno spazio di approfondimento e di lotta alle fake news sul Covid-19.

Che tempo che fa 15 maggio, Raoul Bova e Nino Frassica raccontano il successo di Don Matteo

Ma durante Che tempo che fa del 15 maggio ci sarà spazio anche per uno dei maggiori successi targati Rai: Don Matteo. La serie, in questa stagione, è stata caratterizzata dall’addio di Terence Hill, per anni protagonista e ora sostituito da Raoul Bova. Quest’ultimo, che interpreta Don Massimo, è riuscito, comunque, a ottenere un ottimo successo di pubblico. Proprio Bova, in compagnia del Maresciallo Cecchini (alias Nino Frassica), sarà tra gli ospiti del prossimo appuntamento del programma.

In studio anche Marcell Jacobs

Nel corso della diretta di Che tempo che fa del 15 maggio sarà dato spazio anche al mondo dello sport. In particolare, sarà ospite in studio Marcell Jacobs. Il velocista, in grado di vincere due medaglie d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2021, presenterà la sua autobiografia Flash-la mia storia, nelle librerie dal 17 maggio.

Tra gli ospiti, poi, ci sarà anche Alberto Mantovani, Presidente di Fondazione Humanitas per la Ricerca. Infine, direttamente dall’Eurovision Song Contest, Fabio Fazio ospiterà la band ucraina Kalush Orchestra, tra i protagonisti della kermesse che si svolge al Pala Alpitour di Torino.