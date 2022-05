Maurizio Costanzo Show 18 maggio, gli ospiti: sorpresa di Fiorello, presente Gino Paoli

Condividi su

Mercoledì 18 maggio, in seconda serata su Canale 5, va in onda una nuova puntata del Maurizio Costanzo Show. Il programma è tra i più longevi della televisione italiana, andando in onda oramai da 40 anni. Il conduttore Maurizio Costanzo, in onda dal Teatro Parioli di Roma, accoglierà anche in questa puntata numerosi ospiti.

Maurizio Costanzo Show 18 maggio, l’autore di Il cielo in una stanza sarà in collegamento

Tra gli ospiti del Maurizio Costanzo Show del 18 maggio ci sarà Gino Paoli. Il cantautore è stato il protagonista di alcune delle più belle pagine della musica del nostro paese. Paoli è in attività dal 1959 e, nel corso di tutti questi anni, ha pubblicato ben 34 album. Tra i suoi successi più importanti vi sono canzoni entrate nella storia italiana, come Il cielo in una stanza, Sapore di sale, Senza fine e La gatta. Gino Paoli sarà ospite del talk partecipando in collegamento.

Maurizio Costanzo Show 18 maggio, per il mondo del cinema sarà presente Nancy Brilli

Durante la puntata del 18 maggio del Maurizio Costanzo Show saranno, poi, presenti numerosi altri vip. Il conduttore, infatti, accoglierà Gigi D’Alessio, tra i cantautori napoletani più amati in Italia e non solo. Direttamente dall’Eurovision Song Contest, poi, sarà ospite Cristiano Malgioglio. Il paroliere, che ha commentato l’evento, è finito al centro delle polemiche internazionali a causa di alcune dichiarazioni contro Chanel, cantante della Spagna.

Al Maurizio Costanzo Show del 18 maggio, il mondo del cinema sarà rappresentato da Nancy Brilli. Come di consueto, inoltre, sarà seduto tra gli ospiti anche Giuseppe Cruciani. Il giornalista, come ogni settimana, compilerà la lavagna dei buoni e dei cattivi, dove commenterà i fatti di cronaca di cui si è maggiormente discusso nell’ultima settimana.

Direttamente da Amici di Maria De Filippi saranno ospiti Alessandra Celentano e Rudy Zerbi

Per quanto riguarda la comicità, tra gli ospiti al Maurizio Costanzo Show del 18 maggio sarà presente la coppia comica Lillo e Greg. Oltre a loro, sarà presente in studio anche Enzo Iacchetti. Dal salottino di Avanti un Altro, arriva Sara Croce, che interpreta la bonas nel programma condotto da Paolo Bonolis e da Luca Laurenti.

Durante la puntata del 18 maggio del talk, inoltre, si parlerà anche di Amici di Maria De Filippi. Direttamente dal talent, infatti, arriveranno i professori Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, vincitori assoluti dell’ultima edizione. Michele e Luigi, ovvero i primi due classificati dell’edizione, appartenevano, infatti, alla squadra composta da Zerbi-Celentano.

Maurizio Costanzo Show 18 maggio, sorpresa di Fiorello

Al Maurizio Costanzo Show del 18 maggio, poi, ci sarà una sorpresa speciale. Nel corso della puntata, infatti, sarà trasmesso un filmato realizzato da Fiorello, che ha voluto festeggiare il quarantennale anniversario del programma. Con l’occasione, lo showman ha voluto fare un saluto speciale proprio al conduttore: “Io ti devo dire grazie, grazie di cuore. Ti voglio bene”.

Nella puntata, poi, ci sarà un’incursione speciale di Valerio Mastandrea. Insieme a Maurizio Costanzo, i due hanno ricordato i loro primi incontri, risalenti a 31 anni fa. Costanzo, in particolare, ha svelato che Mastandrea, all’epoca 19enne, gli inviò una lettera: “Mi scrisse una lettera molto intelligente. Non a caso è diventato un bravissimo attore”.