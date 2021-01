La musica che gira intorno diretta 15 gennaio: prima puntata dello show di Fiorella Mannoia

Venerdì 15 gennaio su Rai 1, alle 21.25, va in onda il primo appuntamento con La musica che gira intorno. Lo show è condotto da Fiorella Mannoia dal Teatro 1 di Cinecittà World, a Roma.

Dopo il successo di Uno, due, tre Fiorella del 2017, l’artista romana torna in prima serata con un nuovo one woman show. Il titolo della trasmissione è ripreso dall’omonima canzone di Ivano Fossati. Si tratta di un omaggio alla musica e al mondo dello spettacolo. Si alternano momenti di intrattenimento ma anche di riflessione su temi sociali (come la violenza sulle donne). E sui settori artistici che sono stati costretti a fermarsi a causa dell’emergenza sanitaria.

Con il supporto di un ricco parterre di volti noti della musica, del cinema e della televisione la conduttrice tenta di dare vita ad un racconto costruito dalle canzoni.

Gli ospiti della prima puntata sono: Francesco De Gregori, Marco Mengoni, Ambra Angiolini, Flavio Insinna, Achille Lauro, Claudio Baglioni. Presenti anche Antonello Venditti, Alessandro Siani, Giorgio Panariello, Ligabue. E ancora Giorgia, Marco Giallini, Edoardo Leo, Andrea Bocelli. Salgono sul palco, infine, anche Samuele Bersani, Gigi D’Alessio e Sabrina Impacciatore

Il secondo ed ultimo appuntamento andrà in onda il prossimo 22 gennaio. La regia televisiva è di Duccio Forzano.

La musica che gira intorno 15 gennaio, la diretta

Nell’anteprima dello show La musica che gira intorno, Fiorella Mannoia si presenta sul palco a piedi nudi. Ed elenca tutti gli ospiti che parteciperanno nel corso della serata.

Dopo un rapido cambio d’abito la conduttrice porta in scena un monologo dedicate alle canzoni. Esse accompagnano ogni istante della nostra vita e sono legate a ricordi felici ma anche spiacevoli. Successivamente canta assieme a Giorgio Panariello La musica che gira intorno, brano che dà il titolo alla trasmissione. Lo raggiungono Marco Giallini, che ha suonato la batteria. I due protagonisti presentano Lui è peggio di me, programma di cui saranno al timone su Rai 3 dal 28 gennaio.

Salgono poi sul palco Antonello Venditti e Francesco De Gregori che duettano in Canzone, di Lucio Dalla. Il brano è un espediente per rendere omaggio al cantautore bolognese, scomparso nel 2012.

La musica che gira intorno, Giornata della Memoria

Edoardo Leo invece ha preparato un monologo sulla Giornata della Memoria, che è prevista il 27 gennaio. Shoah è un termine ebraico che significa “tempesta devastante”. L’attore ricorda gli orrori del campo di concentramento, dove i cadaveri venivano ammucchiati in delle fosse. E lo fa attraverso la lettura di alcuni passi del diario del colonello Mervin Willett Gonin, uno dei soldati britannici ad aver visitato un lager. Si sofferma in particolare su un aspetto dedicato alle donne. Non avevano né lenzuola, né camicia da notte, ma era in possesso di un rossetto, che riusciva a restituire un po’ di umanità.

A tal proposito Marco Mengoni e Fiorella Mannoia cantano Esseri umani, in una versione struggente.