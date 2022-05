Fratelli di Crozza 20 maggio diretta: Antonio Razzi

Condividi su

Venerdì 20 maggio, dalle ore 21:25 su Nove, è prevista la messa in onda di una nuova puntata di Fratelli di Crozza. Il traghettatore dello show sarà Maurizio Crozza. Il comico, anche nella prossima puntata, sarà il protagonista di numerose imitazioni e parodie. Inoltre, attraverso dei monologhi, commenterà alcuni dei temi di maggior attualità.

Fratelli di Crozza 20 maggio, diretta: imitazione di Edward Luttwak

Inizia la puntata di Fratelli di Crozza del 2o maggio. La serata parte con l’imitazione dell’economista Edward Luttwak: “Voi italiani dovete dirmi cosa volete fare. Volete mandare agli ucraini delle pizze invece che le armi? L’Ucraina ha bisogno di bombe, non di bomboloni. Ho sentito parlare di una politica mediterranea. Ma cosa significa? Arrendersi e servire caciocavallo agli invasori? In Europa sta per iniziare una grande festa bellicosa. Voi italiani avete i cannoni, dovete solo ricordarvi di togliere la crema”.

Maurizio Crozza sale sul palco e commenta i sondaggi che dimostrano come gli italiani siano contrari all’invio delle armi: “Oramai, tra i favorevoli sono rimasti solo Luttwak, Draghi e i fan di Top Gun. Nel mondo, però, c’è felicità per la guerra. C’è fatturato. L’Italia, comunque, sta inviando sempre più armi all’Ucraina: ormai neanche nei licei USA ce ne sono così tante. Zelensky? Lui è stato chiarissimo. Non ha più chiesto armi, ma voti per l’Eurovision. Alla fine, comunque, lo abbiamo accontentato anche lì. Ma se Zelensky è così tanto amico dell’Italia, potrebbe anche mandare un videomessaggio alla Fifa chiedendo la presenza della nostra nazionale ai mondiali”.

Imitazione di Antonio Razzi

Prosegue la diretta di Fratelli di Crozza del 20 maggio. Il comico, ora, imita il senatore Antonio Razzi, grande classico del programma. Il finto senatore ironizza: “Dire la NATO è un errore. Si dice partorito. La Finlandia e Svezia entreranno nel Patto Atlatico? Beh, non è male: l’importante è che portino tante amiche. Io, ora, vedo Report perché mi hanno cambiato le frequenze e vedo solo quello. Prima mi informavo guardando programmi come la Pupa e il Secchione. Io credo che abbia ragione quello a cui è morta la vacca, Luttwak. Lui dice che a noi italiani piace stare tranquilli. Comunque, concordo con Berlusconi quando dice che nel mondo servono più LIDL (leader, ndr)“. Pubblicità.

Fratelli di Crozza 20 maggio, imitazione di Silvio Berlusconi

La puntata di Fratelli di Crozza del 20 maggio continua. Il comico, ora, imita Silvio Berlusconi.