Avanti un altro! Pure di sera 22 maggio, diretta: Natura contro Campioni

Domenica 22 maggio, dalle ore 21:20 su Canale 5, andrà in onda Avanti un altro! Pure di sera. Alla conduzione del programma, così come nella versione serale, ci saranno Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Con loro, protagonisti del programma saranno anche i personaggi del salottino. Tra questi, il pubblico ritroverà Miss Claudia, la bonas Sara Croce, il bonus Daniel Nilsson, lo iettatore Franco Pistoni e la bona sorte Francesca Brambilla. Non mancheranno, poi, neanche Ilona Staller, Clayton Norcross e la regina del web Laura Cremaschi.

Avanti un altro! Pure di sera 22 maggio, le due categorie che si sfideranno

Al di là dei protagonisti del salottino, poi, nel prossimo appuntamento ci saranno numerosi ospiti. Tra questi, parteciperà anche Cicelys Zelies, modella ed ex madre natura in Ciao Darwin. Avanti un altro! Pure di sera è una produzione di Mediaset e della EndemolShine Italia.

Durante la puntata di Avanti un altro! Pure di sera del 22 maggio si sfideranno due diverse categorie. La prima è quella dei Campioni, che sarà capitanata dall’ex nuotatore Filippo Magnini. A sfidarli ci saranno i rappresentanti della categoria Natura, che invece sarà guidata da Emanuela Folliero.

Avanti un altro! Pure di sera 22 maggio, diretta: inizia la puntata

Inizia Avanti un altro! Pure di sera del 22 maggio. La puntata parte con Paolo Bonolis che chiede al pubblico di togliere la mascherina. Una volta fatto, però, in tutto lo studio risuona un allarme. Pubblicità. Al rientro in onda, il conduttore presenta al pubblico le due squadre che si sfideranno in questa serata. Il valletto di puntata è un pasticcere. Iniziano i rappresentanti della squadra dei Campioni, con il caposquadra Filippo Magnini che risponderà per primo.

Nel salottino, intanto, c’è anche Carmen Di Pietro, attualmente presente in Honduras in qualità di concorrente de L’Isola dei Famosi. La prima categoria di domande è “campionati” e si parla di competizioni bizzarre che si svolgono in giro per il mondo. L’ex nuotatore risponde in modo errato a due domande e, per questo, deve lasciare la postazione di gioco. A differenza di quanto accade nel gioco pre-serale, comunque, i concorrenti che sbagliano non sono eliminati definitivamente ma tornano in fila e possono nuovamente giocare durante la puntata.

Giocano i Campioni

La seconda concorrente a giocare nella puntata di Avanti un altro! Pure di sera del 22 maggio è Marianna. La ragazza ha vinto vari concorsi di bellezza. Tra i vari titoli ottenuti ha anche quello di Miss Juventus. Bonolis ironizza: “In quel concorso si vinceva un arbitro?“. Per lei domanda del salottino: Marianna sceglie il quesito del mondo del web. La concorrente indovina e, alla fine, pesca 10mila euro. La ragazza continua a giocare: la seconda categoria di domande è “cellule morte“. Marianna risponde nuovamente in maniera corretta e, questa volta, pesca 50mila euro. La concorrente è la prima campionessa di puntata con un montepremi di 60mila euro.

Il terzo concorrente di Avanti un altro! Pure di sera del 22 maggio è Guido Vianello, pugile che ha rappresentato l’Italia alle Olimpiadi di Rio 2016. Per il concorrente entra in studio la bonas. La categoria di domande è “campioni d’incasso” e si parla, ovviamente, di cinema. Guido Vianello risponde in modo corretto, ma è sfortunato nel pescare il pidigozzo: nello studio, infatti, arriva Lo Iettatore. Il pugile sbaglia la risposta e, dunque, deve il palco.

Avanti un altro! Pure di sera 22 maggio, continua la serata con l’esperimento

La puntata di Avanti un altro! Pure di sera del 22 maggio continua con Gaia. La ragazza è campionessa italiana di twerking. Per lei la categoria di domande è “Apollo 13” e i quesiti vengono posti dai giudici Stefano Jurgens e Christian Monaco. I due sono vestiti a tema, indossando dei mini-razzi sopra la testa. Gaia risponde in modo corretto e pesca il pidigozzo dal valore di 30mila euro. Pubblicità. Si ritorna in onda: per Gaia, ora, una domanda dal salottino. La ragazza sceglie il quesito di Beautiful: lo legge Clayton Norcross. La concorrente sbaglia e, dunque, deve tornare in fila.

Il nuovo concorrente è Simone, campione nel gioco del cubo di Rubik. Il ragazzo, infatti, riesce a risolvere il gioco in meno di 15 secondi. Il conduttore, sorpreso, esclama: “Io non ci sono mai riuscito in 15 anni”. La prossima domanda è anticipata da un esperimento: i due conduttori, infatti, fanno un dentifricio per elefante. La categoria di domande è “gli elefanti di Annibale“. Il concorrente sbaglia e, dunque, torna in fila.

Simone rappresenterà i Campioni al gioco finale

Continua la puntata di Avanti un altro! Pure di sera del 22 maggio. La prossima a giocare è Martina, campionessa del mondo nel gioco di carte Pokemon. La categoria di domande è “L’angolo della poesia“. Paolo Bonolis, per l’occasione, chiama Carmen Di Pietro, nota per leggere sui social tutte le poesie con i punti interrogativi. Il sonetto oggetto della domanda è la Vispa Teresa. Martina indovina le risposte e pesca 25mila euro. La concorrente deve, dunque, continuare a giocare.

Le prossime domande appartengono alla categoria “i Tirolesi“, interpretati da Laurenti e Bonolis. Martina sbaglia. Il prossimo concorrente è Simone, campione della Magut Race. La competizione consiste in una corsa in salita da effettuare portando in spalla un sacco di cemento. Il prossimo quesito è l’ultimo per la squadra dei Campioni. La categorie di domande è “campioni di longevità“. Il concorrente risponde in modo corretto e pesca 75mila euro. Simone, dunque, è il nuovo campione e spodesta proprio all’ultimo Marianna. Pubblicità.

Avanti un altro! Pure di sera 22 maggio, giocano i rappresentanti di Natura

Prosegue la puntata di Avanti un altro! Pure di sera del 22 maggio. Ora è il momento dei rappresentanti della squadra Natura. La prima a giocare è la caposquadra Emanuela Folliero. La conduttrice, oggi concorrente, si dice amante della natura. Bonolis la definisce “la Greta Thunberg di Mediaset“. Folliero deve rispondere alle domande della categoria “come diventare nudista“. L’ex signorina buonasera indovina e pesca un pidigozzo da 20mila euro. Folliero continua e le domande appartengono, ora, alla categoria “canzoni nella natura“. La concorrente, però, sbaglia e dunque è costretta a tornare in fila.

Le prossime due concorrenti sono Giusy e Antonella, conosciute per essere le Sorelle Pescatrici. Le due, dopo gli studi, hanno scelto di proseguire l’attività di pesca del nonno. Le due lavorano nello Stretto di Messina. In studio arriva il bonus Daniel Nilsson. Per loro le domande appartengono alla categoria “proverbi di campagna“. I quesiti sono letti, con evidenti difficoltà, da Luca Laurenti. Le concorrenti indovinano e pescano 10mila euro. Cifra, questa, che raddoppia grazie alla presenza del bonus.

Ospite Madre Natura

La puntata di Avanti un altro! Pure di sera del 22 maggio continua. Le due sorelle, infatti, proseguono nel gioco. La prossima categoria di domande è “Madre Natura“. Entra in studio Cicelys Zelies, modella che ha interpretato Madre Natura a Ciao Darwin. Le due concorrenti sbagliano. Il nuovo concorrente è Rocco, che si definisce uomo di campagna. A lui tocca la domanda del salottino: il concorrente sceglie “quella di sopra“, ovvero Miss Claudia. La domanda è sulla laurea di Giorgio Chiellini: il concorrente, però, sbaglia.

Continua la lunga serie di concorrenti. La prossima a giocare è Gigliola, esperta accompagnatrice forestale. Tra le attività che la concorrente pratica c’è anche quella dell’abbraccio agli alberi. Pubblicità. Si ritorna in onda e la concorrente deve rispondere alle domande della categoria “superstizioni”. Gigliola sbaglia e, per il momento, la squadra Natura rimane senza un campione. Il prossimo a giocare è Walter, ex mago che ora vive in un bosco. Qui ha ricreato un teatro usando materiali di recupero. La categoria di quesiti è “Zorro”. Il concorrente sbaglia.

Avanti un altro! Pure di sera 22 maggio, la squadra Natura alla ricerca del campione

La puntata prosegue a ritmo spedito. La prossima concorrente è Ambra, che frequenta spiagge naturiste. La prossima categorie di quesiti è un grande classico del programma: si tratta, infatti, della “domande dello sponsor“. Luca Laurenti arriva in studio travestito da Koala. Il conduttore, a causa dell’enorme travestimento, non riesce a sedersi nella postazione e, dunque, a leggere le domande. Ambra indovina le risposte, ma è sfortunata nella pesca del pidigozzo in quanto estrae la pariglia.

Ambra, dunque, rimane ancora a zero euro e, per questo, è costretta a continuare a giocare nella puntata di Avanti un altro! Pure di sera del 22 maggio. Le prossime domande appartengono alla categoria di domanda “lacrimoni“. La concorrente risponde per l’ennesima volta in modo corretto. Ambra, però, conferma la sua sfortuna pescando Lo Iettatore. La concorrente sbaglia e, dunque, deve tornare in fila.

Il prossimo a giocare è Maurizio, che ha un ottimo rapporto con il nonno che vive in campagna. La prossima domanda sarà l’ultima della puntata odierna. Per il concorrente è il momento di scegliere uno dei personaggi del salottino. Maurizio sceglie Ilona Staller. Anche Maurizio sbaglia. Per determinare il campione della squadra Natura, dunque, ci si baserà totalmente alla sorte. Tutti i concorrenti, infatti, dovranno pescare a turno un pidigozzo. Colui che pescherà il valore più alto si qualificherà campione e, dunque, potrà partecipare al gioco finale. Ad avere la meglio è Ambra, che ha pescato 75mila euro. Pubblicità.



Avanti un altro! Pure di sera 22 maggio, gioco finale

La puntata di Avanti un altro! Pure di sera del 22 maggio continua con il gioco finale. I partecipanti sono Simone e Ambra. Entrambi si sono qualificati campioni con un montepremi di 75mila euro, che per l’occasione si sommano. I due, dunque, giocano per vincere 150mila euro. Dopo una buona partenza, i due concorrenti (che devono rispondere alternandosi) si sono resi protagonisti di una lunga serie di errori. I due concorrenti fermano il tempo a quota 48mila euro.

Da questo momento in poi, le domande vengono lette da Luca Laurenti. Il primo a rispondere è Simone. II conduttore legge “depositi” invece che “deputati” e “crescione” al posto di “orecchio”. Bonolis sbotta: “Non chiedo di avere un programma dignitoso, ma almeno un conduttore preparato”. Momento, questo del gioco finale, decisamente esilarante. Simone sbaglia e, dunque, il pallino del gioco passa ad Ambra. La concorrente gioca per 24mila euro. Anche lei, però, sbaglia. Finisce qui la puntata.