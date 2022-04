Isola dei Famosi 7 aprile diretta: naufraghi, prove, eliminazioni

Condividi su

Inizia alle 21.30 su Canale 5 il sesto appuntamento con l’Isola dei Famosi del 7 aprile, condotto da Ilary Blasi. Affiancano la conduttrice in studio, i due opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Inviato in Honduras: Alvin. Nella puntata di questa sera scopriremo chi tra le coppie in nomination, Lory del Santo e Marco Cucolo, Ilona Staller e Roger, verrà eliminata e approderà a Playa Sgamada.

Isola dei Famosi 7 aprile diretta

Inizia la sesta puntata de l’Isola dei Famosi del 7 aprile. Ilary Blasi presenta gli opinionisti in studio Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Si collega subito dopo con la Palapa, dove trova l’inviato Alvin e i naufraghi. Manca tra i concorrenti, Silvano dei Cugini di Campagna, per via di una frase detta da quest’ultimo nella scorsa puntata, che ha urtato la sensibilità dei telespettatori.

Nick, che avrebbe dovuto gareggiare con lui, potrà però continuare la sua avventura. Va in onda una clip che mostra una lite che ha come protagonisti Jeremias e Nicolas. A detta di Nicolas alcuni naufraghi sarebbero poco operativi sull’isola, nella ricerca di cibo. La puntata de l’Isola dei Famosi del 7 aprile continua con un’altra clip mostra invece il malinteso che si sono venuto a creare tra Lory Del Santo e Ilona Staller.

Ilary chiude ufficialmente il televoto tra le due coppie in nomination. La coppia che deve abbandonare la Palapa per raggiungere Playa Sgamada è quella formata da Lory del Santo e Marco Cucolo. Entrambi decidono di dare il “bacio di Giuda” a Ilona e Roger.

Gustavo e Jeremia sono i leader in carica all’Isola dei Famosi, per questa settimana. Dovranno dunque indicare due coppie da escludere dalla prova ricompensa, e non avere dunque la possibilità di mangiare il premio in palio.

Nick sbarca a Playa Sgamada

Nel frattempo Nick dei Cugini di Campagna, sbarca a Playa Sgamada, ed incontra i suoi nuovi compagni di avventura dell’Isola dei Famosi. Anche per questo gruppo di naufraghi si sono create nuove dinamiche durante il corso della settimana. Una clip mostra infatti le varie liti e incomprensioni tra i concorrenti.