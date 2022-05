Domenica In 22 maggio, tutti gli ospiti: presenti Mika, Luigi Strangis e Maria Falcone

Condividi su

Domenica 22 maggio, dalle ore 14:00 su Rai 1, andrà in onda una nuova puntata di Domenica In. Alla conduzione, come sempre, ci sarà Mara Venier, riconfermata alla guida del programma anche nella prossima stagione televisiva. La padrona di casa, nel corso del prossimo appuntamento, accoglierà in studio moltissimi ospiti, tra i quali anche Mika.

Domenica In 22 magio, Gianluca Vacchi presenta il documentario sulla sua vita

La puntata di Domenica In del 22 maggio si aprirà, però, con l’ospitata di Gianluca Vacchi. L’imprenditore, non solito alle presenze in televisione, si racconterà ai microfoni del programma pomeridiano di Rai 1. Vacchi, che su Instagram conta oltre 22 milioni di followers, presenterà al pubblico il documentario intitolato Mucho Mas. Nel prodotto, disponibile dal 25 maggio su Amazon Prime Video, l’imprenditore racconterà tutte le sfaccettature della sua vita.

A Domenica In del 22 maggio, poi, sarà presente il già citato Mika. Con il cantante, che sarà in collegamento, la conduttrice Mara Venier parlerà ancora una volta dell’Eurovision Song Contest.

Domenica In 22 maggio, il vincitore di Amici per la prima volta sulla Rai

Durante la puntata di Domenica In del 22 maggio, poi, Mara Venier accoglierà in studio anche Luigi Strangis. Il ragazzo, fresco vincitore di Amici di Maria De Filippi, sarà per la prima volta ospite in un programma della Rai. Probabile che il cantante, nel corso della diretta, si esibisca sulle note di qualcuno dei suoi inediti di grande successo.

Sempre per quanto riguarda il mondo della musica, nel prossimo appuntamento del programma, ci saranno anche i Ricchi e Poveri. Il gruppo, tra i più longevi e amati della storia della musica italiana, si esibisce in alcuni dei propri pezzi più celebri, realizzati in una carriera lunga oltre 50 anni.

Tra gli ospiti anche Maria Falcone

Durante la puntata di Domenica In del 22 maggio, poi, si ricorderà anche il trentesimo anniversario della Strage di Capaci. A tal proposito, per ricordare il magistrato Giovanni Falcone (ucciso il 23 maggio del 1992), sarà presente, in qualità di ospite, Maria Falcone. La donna, dopo l’uccisione del fratello, ha creato la Fondazione Falcone. Oltre al magistrato, durante l’ospitata della docente e attivista saranno ricordati anche Francesca Morvillo (moglie del procuratore) e gli uomini della scorta morti durante l’attentato (ovvero Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo).

Infine, nel prossimo appuntamento con il programma, Mara Venier intervisterà anche Federica Pellegrini. L’ex nuotatrice, tra le più vincenti nella storia dello sport azzurro, racconterà la sua vita dopo l’addio all’attività agonistica.