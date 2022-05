Isola dei Famosi 23 maggio diretta: Alessandro abbandona il gioco

Condividi su

Questa sera, lunedì 23 maggio, alle 21.30 su Canale 5, va in onda la diciannovesima puntata de L’isola dei Famosi, il reality show condotto da Ilary Blasi. Affiancano la conduttrice i due opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Scopriremo nel corso della puntata chi tra i naufraghi in nomination, Luca, Roger, Estefania e Gennaro, abbandonerà la Palapa per approdare a Playa Sgamadissima. I concorrenti affronteranno anche in questa nuova puntata la prova ricompensa e la prova leader.

Isola dei Famosi 23 maggio diretta

Inizia la puntata del 23 maggio de l’Isola dei Famosi. Dopo aver salutato gli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino, Ilary Blasi si collega con la Palapa, dove si trovano i naufraghi insieme ad Alvin. I concorrenti durante il corso della puntata verranno messi di fronte a delle scelte, in particolar modo la leader in carica Carmen. Dovrà infatti scegliere una sua squadra per poter affrontare la prova dal nome “L’acqua alla gola” che garantirà l’immunità.

I naufraghi scelti sono Alessandro, Gennaro, Maria Laura, Roger, Nicolas, Edoardo. L’altra squadra è invece formata da Luca, Pamela, Lory, Marco, Estefania e Guendalina. Lory, Nicolas e Guendalina per questioni mediche però non potranno partecipare. Durante la prova due concorrenti dovranno stare in apnea in una vasca, mentre gli altri dopo aver superato un percorso ad ostacoli dovranno riempire la botte con l’acqua, che a sua volta riempirà la vasca dove si trovano i due naufraghi.

La squadra che ha vinto l’immunità nella puntata del 23 maggio de l’Isola dei Famosi è quella formata da Marco, Pamela, Estefania, Marco, Lory e Guendalina.

La scelta dei naufraghi

Durante il corso della settimana lo spirito dell’isola ha posto i naufraghi di fronte ad una scelta. I concorrenti, tranne i nuovi arrivati, hanno infatti dovuto scegliere se continuare o no il percorso all’Isola dei Famosi. Il naufrago che ha scelto di non continuare è Alessandro. Dopo aver parlato con il suo migliore amico Edoardo, con Ilary e gli opinionisti, Alessandro comunica ufficialmente di non voler continuare il gioco.

La puntata del 23 maggio de l’Isola dei Famosi prosegue con una storia che ha appassionato telespettatori dell’isola, ovvero quella tra Estefania e Roger. Durante il corso della settimana, Estefania in particolar modo, è stata accusata di essere l’ideatrice di questa storia d’amore.

Subito dopo Ilary chiude il televoto tra i naufraghi in nomination. Il naufrago che deve abbandonare la Palapa nella puntata del 23 maggio dell’Isola dei Famosi è Gennaro, che prima di andar via per approdare a Playa Sgamadissima, dà il bacio di Giuda a Carmen.