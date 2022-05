X Factor, Dargen D’Amico in giuria: dal 4 giugno al via con le audizioni del talent show

Condividi su

Partiranno dal 4 giugno le audizioni della nuova edizione di X Factor, che avrà in giuria il rapper Dargen D’Amico, oltre ai già annunciati Fedez e Ambra Angiolini. Le audizioni si svolgeranno all’Allianz Cloud di Milano, il 4, 5, 7, 8 e 12 giugno, dove sarà presente anche il pubblico. La nuova edizione del talent show andrà in onda a settembre su Sky e in streaming su NOW.

X Factor, Dargen D’Amico in giuria

Dopo il successo di “Dove si balla”, brano portato in gara nell’edizione del Festival di Sanremo 2022, Dargen D’Amico si prepara per una nuova avventura. Questa volta ricoprirà il ruolo di giudice nella nuova edizione di X Factor. Ad annunciarlo è il rapper sul suo profilo Instagram: “Dobbiamo mettere le mani nella musica”. Dargen D’Amico si è infatti presentato ai suoi fan con l’accappatoio di X Factor ed i suoi inseparabili occhiali da sole, per spiegare ironicamente i motivi per cui non avrebbe partecipato al talent show di Sky come giudice.

Un’ironia che ha lasciato subito dopo spazio alla realtà, ufficializzando invece la sua presenza insieme a Fedez e ad Ambra Angiolini nella giuria della nuova edizione. Approfittando della ripartenza dei concerti, dove la musica attraverserà il nostro paese per tutta l’estate, il rapper vuole dare il suo contributo anche in maniera diversa rispetto a come i suoi fan sono abituati a vederlo. La nuova edizione di X Factor, andrà in onda a partire da settembre su Sky e in streaming su NOW. Lo show è di Sky Original ed è prodotto da Fremantle.

Le registrazioni delle audizioni si terranno invece il 4, 5, 7, 8 e 12 giugno presso l’Allianz Cloud di Milano, e per la primo volta dopo due anni sarà presente anche il pubblico. Le informazioni per partecipare come pubblico sono disponibili al link https://xfactor.sky.it/info/pubblico-audizioni-x-factor-2022. L’età minima per partecipare è 12 anni compiuti. I casting sono ancora aperti, e tutte le informazioni sono disponibili sul sito di X Factor 2022 al link xfactor.sky.it/casting.

I successi di Dargen D’Amico

Dargen D’Amico, nuovo giudice di X Factor, è considerato come uno dei rappresentanti più eclettici e poetici della scena cantautorale italiana. Oltre ad essere un autore e cantautore, ricopre anche il ruolo produttore musicale. Ha già alle spalle infatti numerose collaborazioni con artisti italiani come Fabri Fibra, Marracash, Fedez, Rkomi, Benny Benassi, Enrico Ruggeri, 883 e Tedua.

Il suo brano “Dove si balla” ha conquistato il Doppio Disco di Platino, raggiungendo 80 milioni di stream e 20 milioni di view. A marzo del 2022 è uscito il suo nuovo album “Nei sogni nessuno è monogamo” che contiene oltre il brano portato in gara a Sanremo, a anche “Sangue amaro” e “Katì”. Non ci resta dunque che conoscerlo nel ruolo di giudice nella nuova edizione di X Factor, che anche quest’anno avrà RTL come radio ufficiale.