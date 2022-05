Stasera in tv giovedì 26 maggio 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv giovedì 26 maggio 2022. Su Rai 2 va in onda il programma Corso Sempione 27. Italia 1 propone il film Transformers- L’ultimo cavaliere.

Stasera in Tv giovedì 26 maggio 2022, programmazione Rai

Rai 1, alle 21:30, manda in onda l’ultima puntata di Don Matteo 13 con Raoul Bova e Nino Frassica. Nell’episodio Dimenticando Matteo I Carabinieri di Spoleto indagano sul passato di Don Massimo in quanto insospettiti da alcuni suoi comportamenti. A difenderlo c’è il Maresciallo Cecchini che è convinto della sua buona fede. Intanto Nardi e Valentina sembrano essere finalmente felici.

Su Rai 2, alle 21:15, va in onda Corso Sempione 27. Ale & Franz rendono omaggio alla comicità settentrionale e al periodo d’oro del cabaret. A commentare i filmati delle Reti Rai Massimo Boldi, Teo Teocoli ed altri ospiti.

Rai 3, alle 21.25, trasmette il film documentario del 2014, Quando c’era Berlinguer di Walter Veltroni. L’ex sindaco di Roma cerca di raccontare la figura di Enrico Berlinguer, leader del partito comunista italiano scomparso nel 1984.

Stasera in Tv giovedì 26 maggio 2022, Programmi, film Mediaset

Rete 4, alle 21.20, va in onda Dritto e Rovescio. Paolo Del Debbio analizza con l’ausilio dell’ambasciatore russo Sergey Razov gli ultimi aggiornamenti sul conflitto tra Russia e Ucraina. Spazio anche alla crisi del settore turistico per la mancanza di lavoratori stagionali e sulla discriminazione degli omosessuali in Russia.

Canale 5, alle 21.25, trasmette il film commedia del 2017, Poveri ma ricchissimi con Christian De Sica. Danilo, Marcello e gli altri componenti della famiglia Tucci sono sempre più ricchi e più cafoni. Tutto cambia nuovamente quando decidono di scendere in politica proponendo un Referendum per far uscire Torresecca dall’Italia. Il paesino diventerà un principato indipendente.

Italia 1, alle 21.25, manda in onda il film fantastico del 2017, Transformers- L’ultimo cavaliere con Mark Wahlberg. Cade Yaeger dopo aver un prezioso talismano decide di intervenire per fermare l’ennesima guerra tra Decepticon e Autobot che sta distruggendo Chicago.

Stasera in Tv, La7, Nove

Su La7, alle 20.35, va in onda Piazzapulita. Corrado Formigli come accade ogni settimana si occupa dei fatti più rilevanti in campo politico ed economico a livello nazionale e internazionale.

Nove, alle 21.25, trasmette il programma Only Fun- Comedy Show. Elettra Lamborghini e i Panpers conducono la seconda puntata dello show dedicato alla comicità. Tra i comici sul palco Dario Cassini, Maurizio Battista e Giovanni Cacioppo.

I film stasera su Iris, La 5

Iris, alle 21.00, manda in onda il film spionaggio del 1990, Caccia ad ottobre rosso con Sean Connery. Marko Romius è un comandante di un sommergibile nucleare sovietico. Dopo una condotta impeccabile improvvisamente decide di smettere di prendere ordini dai suoi superiori. Un analista americano riesce a scoprire che sta nascondendo qualcosa.

La 5, alle 21.00, trasmette il film drammatico del 2015, Cake con Jennifer Aniston. Dopo un grave incidente Claire deve iniziare ad imparare a convivere con dei dolori lancinanti. Dopo la separazione del marito, si prende cura di lei una colf messicana che riesce a capire il suo malessere.

Stasera in Tv giovedì 26 maggio 2022, film in onda su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film drammatico del 2009, Un amore all’improvviso con Eric Bana. Henry è affetto da una rara malattia genetica e ciò lo porta a compiere dei “viaggi temporali”. Nonostante tutto riesce a portare avanti con la sua storia d’amore con Clare.

Sky Cinema Due, alle 21.15, propone il film guerra del 2009, Bastardi senza gloria con Brad Pitt. Durante l’occupazione nazista i protagonisti sono un commando di soldati alleati di origine ebrea che uccidono ogni militare tedesco che incrociano sulla loro strada. Sono soprannominati i “Bastardi”.

Su Sky Cinema Family, alle 21.15, è previsto il film fantastico del 2004, La Fabbrica di cioccolato con Johnny Depp. Il piccolo Charlie riesce a vincere il biglietto d’oro per visitare la celebre fabbrica ci Willy Wonka. Vivrà un viaggio ricco di avventure.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, va in onda il film thriller del 2011, Hanna con Saoirse Ronan. Hanna è un’adolescente e vive con il padre in una foresta. Il genitore, ex agente della Cia, le ha insegnato tutte le tecniche di difesa in quanto sa che alcuni suoi compagni lo stanno cercando. Hanna potrà così difendersi.

Sky Cinema Suspance, infine, alle 21.00, propone il film horror del 2018, Hereditary- Le Radici del Male con Toni Colette. Quando l’anziana Hellen viene a mancare, la figlia Annie e i nipoti scoprono gradualmente una serie di oscuri segreti che cambieranno per sempre le loro vite.