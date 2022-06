Linea Verde Sentieri, da sabato 18 giugno su Rai 1 con Lino Zani e Margherita Granbassi

Condividi su

Debutta da sabato 18 giugno alle ore 12.00 su Rai 1 Linea Verde Sentieri, condotto dall’alpinista Lino Zani e dalla fiorettista campionessa olimpica Margherita Granbassi. I due conduttori percorrono il Sentiero Italia CAI, tracciato dal Club Alpino Italiano, che attraverserà l’intero paese, regione per regione. Ad affiancare Lino e Margherita, ci sarà il conoscitore delle montagne Gianluca Gasca.

Linea Verde Sentieri: la prima puntata – l’Umbria

Nella prima puntata di Linea Verde Sentieri, Lino Zani e Margherita Granbassi saranno in Umbria. Il loro percorso partirà da Piazza San Benedetto, al centro di Norcia, e attraverserà il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, fino ad arrivare a Castelluccio. Lino in compagnia di Pier Giorgio Oliveti del CAI di Orvieto, percorrerà il sentiero che lo porterà verso Val Patino e Val Canatra. Insieme a loro ci sarà anche la guida escursionistica Roberto Canali, che proporrà esperienze di trekking someggiato in compagnia degli asini.

Durante il corso della prima puntata di Linea Verde Sentieri, Margherita conoscerà invece una piccola comunità di monache benedettine di Norcia e, insieme a Don Davide Tononi, percorrerà un tratto del Cammino di San Benedetto. Infine, con l’amazzone Manuela Brandimarte, sulla piana di Castelluccio assisterà alla fioritura delle lenticchie. Proprio nel periodo tra fine maggio e seconda metà di luglio, l’Umbria manifesta la maestosità della fioritura dei campi di lenticchie.

Attraverso Linea Verde Sentieri, i telespettatori avranno modo di conoscere luoghi nascosti del nostro paese, dai paesaggi naturali, ai panorami, fino alle tradizioni tipiche di ogni regione. Tutti elementi che posso essere d’ispirazione per chi volesse – durante la vacanze estive ma non solo – raggiungerli per scoprirne la bellezza e le particolarità.

Che cos’è il Sentiero Italia CAI

Il Sentiero Italia CAI, che Rai 1 mostrerà nel corso delle puntate di Linea Verde Sentieri, è stato ideato da un gruppo di giornalisti escursionisti, mentre l’itinerario è stato fatto proprio dal CAI nel 1995. Nel 2018 il Club Alpino Italiano ha annunciato la volontà di recuperare il tracciato, in accordo con l’Associazione Sentiero Italia, e di chiamarlo Sentiero Italia CAI.

Il Sentiero Italia CAI è un percorso escursionistico. Inizia a Santa Teresa Gallura, in Sardegna, e termina a Muggia, in provincia di Trieste. Il percorso attraversa dunque l’Italia da sud a nord Italia, attraversando l’arco alpino da ovest a est, toccando tutte le regioni italiane.

Linea Verde Sentieri è un programma realizzato dalla Rai con la collaborazione del Club Alpino Italiano e con le varie Regioni che attraverserà. E’ un programma di Lino Zani, Domenico Nucera, Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni. La regia della prima puntata di Linea Verde Sentieri in Umbria è firmata da Marta Saviane.