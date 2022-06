Avanti un altro! Pure di sera 5 giugno, diretta: i Nerd sfidano gli Extreme

Condividi su

Domenica 5 giugno, dalle ore 21:20 su Canale 5, andrà in onda l’ultima puntata di Avanti un altro! Pure di sera. Alla conduzione del programma, come sempre, ci saranno Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Nel prossimo appuntamento si contrapporranno la squadra dei Nerd con quella degli Extreme. La prima è capitanata da Alessio Guidi mentre la seconda è guidata da Roger Garth.

Avanti un altro! Pure di sera 5 giugno, i personaggi del salottino

Come di consueto, anche ad Avanti un altro! Pure di sera del 5 giugno saranno presenti nel salottino numerosi personaggi, capitanati da Miss Claudia. Nella puntata ci sono anche il bonus Daniel Nilsson, la bonas Sara Croce, lo iettatore Franco Pistoni, la regina del web Laura Cremaschi e la bona sorte Francesca Brambilla. Tra gli ospiti della serata c’è il comico Andrea Pucci.

Avanti un altro! Pure di sera 5 giugno, inizia la puntata

Inizia la puntata di Avanti un altro! Pure di sera del 5 giugno. “Eravamo qui anche un’ora e mezza fa, ma ora siamo ricchi di cambiamenti. In questo tempo, infatti, ci siamo lavati“, dice Paolo Bonolis. Successivamente, entrano in studio le due squadre protagoniste della serata. La compagine ad aprire la puntata è quella dei Nerd, capeggiata da Alessio Guidi (ex secchione in La Pupa e il Secchione). Proprio Alessio è il concorrente che inizia a giocare. La prima categoria di domande è “Come avere una ragazza se sei un nerd“. Alessio sbaglia e, dunque, ritorna in fila.

La seconda concorrente è Valentina, che si definisce nerd in quanto partecipa a dei giochi di ruolo dal vivo. Bonolis non sembra apprezzare: “Presso quale istituto è ricoverata?“, chiede il conduttore alla ragazza. A quest’ultima vengono poste domande appartenente alla categoria “Il premio Ignobel“.