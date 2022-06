Stasera in tv lunedì 6 giugno 2022, tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv lunedì 6 giugno 2022. Su Raidue, il comedy show Made in Sud. Su Canale 5, il reality L’Isola dei famosi, condotto da Ilary Blasi.

Stasera in tv lunedì 6 giugno 2022, Rai

Su Raidue, alle 21.20, il comedy show Made in Sud. Si conclude lo show comico presentato all’Auditorium Rai di Napoli da Clementino e Lorella Boccia. L’edizione di quest’anno si è rivelata complicata sin dagli esordi: il Covid-19 ha colpito prima Clementino, poi la Boccia e Maurizio Casagrande. I tre sono tornati sul palco insieme il 23 maggio.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Report. Il programma di Sigfrido Ranucci continua a ottenere ascolti intorno al 7,5% di share. La puntata più vista è stata quella del 4 aprile (2.166.000 telespettatori per uno share del 9,50%): in quell’occasione si è parlato soprattutto della guerra in Ucraina e della successiva crisi mondiale.

Su Rai 5, alle 21.15, il programma musicale Nessun dorma. Massimo Bernardini parla di “Amore e rabbia” con il cantante e autore Shel Shapiro, noto per essere stato frontman dei Rokes, e la cantante partnopea Flo. Oltre a ripercorrere la loro carriera proporranno alcuni dei loro brani più recenti.

Programmi Mediaset, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. Per Nicola Porro e il suo approfondimento giornalistico non è ancora il momento di congedarsi dai telespettatori: sarà infatti puntualmente in onda fino al 27 giugno. Alle purtroppo consuete analisi sui massacri in Ucraina si unisce una riflessione sull’operato del governo presieduto da Mario Draghi.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality L’Isola dei famosi. Il ritiro a sorpresa di Alessandro Iannoni, figlio di Carmen Di Pietro, e quello di Guendalina Tavassi hanno rimescolato le carte. E così pronosticare il vincitore è diventato ancora più complicato. Avremo le idee più chiare dopo la puntata di oggi condotta da Ilary Blasi con Nicola Savino e Vladimir Luxuria.

Su TV8, alle 21.30, la fiction Gomorra – La serie: “L’omm ‘e casa” con Salvatore Esposito. Salvatore Conte è disposto a tutto pur di strappare il controllo del territorio ai Savastano. La tensione tra in clan sfocia ben presto in una sanguinosa guerra. A seguire “Sangue africano“.

Su Real Time, alle 21.25, il docu-reality Vite al limite. A causa del suo peso, Ryan ha perso il lavoro e trascorre la maggior parte del suo tempo in casa, su una sedia reclinabile. L’uomo ora vuole reagire: non vuole fare la stessa fine di suo padre, morto quando pesava più di 300 chili.

I film di questa sera lunedì 6 giugno 2022

Su Raiuno, alle 21.25, il film drammatico del 2018, di Gabriele Muccino, A casa tutti bene, con Stefano Accorsi, Pierfrancesco Favino. Per festeggiare i 50 anni di matrimonio, Alba e Pietro invitano la famiglia nella loro villa, su una splendida isola italiana. Ci sono i tre figli, Paolo (Stefano Accorsi), Carlo (Pierfrancesco Favino) e Sara (Sabrina Impacciatore), e molti altri parenti. Ben presto emergono tensioni e rancori mai sopiti.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film western del 1959, di Edward Dmytryk, Ultima notte a Warlock, con Henry Fonda. Gli abitanti di una cittadina del Far West assoldano i pistoleri Clay e Tom per contrastare una banda di malviventi. Ma, alla fine, a ristabilire l’ordine sarà lo sceriffo Johnny.

Su La 5, alle 21.10, il film drammatico del 1998, di Brad Silberling, La città degli angeli, con Nicolas Cage. Un angelo arriva a Los Angeles con l’incarico di aiutare un’affascinante dottoressa in crisi dopo la morte di un paziente in sala operatoria. Finirà per innamorarsi di lei.

Stasera in tv lunedì 6 giugno 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2014, di Tim Burton, Big eyes, con Amy Adams, Christoph Waltz, Danny Huston. La storia di Margaret e Walter Keane, artisti famosi negli Stati Uniti degli Anni 60. Lui, abile affabulatore, porta al successo i quadri della moglie spacciandoli come propri.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2008, di Gil Kenan, Ember – Il mistero della città di luce, con H. Treadaway, S. Ronan. Il generatore che da duecento anni sta donando luce e vita alla città di Ember si sta misteriosamente spegnendo. Doon e Lina sono decisi a trovare una via di salvezza.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2016, di Ariel Vromen, Criminal, con Ryan Reynolds, Kevin Costner. L’agente della Cia Bill Pope, in possesso di informazioni su un imminente attacco terroristico, viene ucciso. Per non perdere i suoi ricordi, l’agenzia chiede aiuto al dottor Franks.