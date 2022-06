Reazione a catena diretta 6 giugno: Marco Liorni torna su Rai 1 con il game show estivo

Condividi su

Lunedì 6 giugno, dalle 18:45 su Rai 1, arriva la nuova edizione di Reazione a catena. Il game show è ancora una volta condotto da Marco Liorni.

In ogni puntata due squadre, composte da 3 componenti ciascuna, si sfidano per conquistare il montepremi finale. Tornano i classici giochi tanto amati dal pubblico come le Catene Musicali, il Quando, Dove, Come, Perché; l’Intesa Vincente e l’Ultima Parola.

Il programma terrà compagnia ai telespettatori non solo per tutta l’estate ma si allunga fino all’autunno. Reazione a catena infatti andrà in onda fino ad ottobre.

Dopo le restrizioni per l’emergenza sanitaria torna in studio il pubblico che presenta anche una scenografia rinnovata.

Reazione a catena, diretta 6 giugno, prima puntata

Nella del 6 giugno, prima puntata della nuova edizione, Marco Liorni è felice di riaccogliere il pubblico in studio. Presenta poi la due squadre sfidanti. Sono I Tre Nipotini da Milano (Michele, Andrea e Vanessa) e i Mascalzoni da Napoli (Angelo, Pietro e Claudia).

Il conduttore dà il via al primo gioco, Caccia alla Parola. I termini scelti sono piacevole, scelta, cavillo, collegato, galanteria. Le squadre sono molto agguerrite.

Al termine del gioco le squadre sono in perfetta parità con un montepremi, per entrambi, di 4.000 euro.

Reazione a catena, catene musicali

L’indizio della prima catena musicale è In ginocchio. Iniziano a completarla i Mascalzoni con le parole difficoltà, scoglio. Proseguono gli avversari con spaghetti. Provano ad indovinare la canzone i Tre Nipotini ma sbagliano il titolo.

Ne approfittano i Mascalzoni che dopo aver aggiunto il termine pasta, riferiscono quello corretto. Di tratta di Beggin’, nella versione interpretata dai Maneskin. La squadra che viene da Napoli vola così a 21.000 euro.

La parola brillante è invece l’indizio della seconda catena musicale. Iniziano i Mascalzoni con i termini taglio, capelli, selva. Con 5 strumenti a disposizione non se la sentono ancora di rischiare. Continuano la catena i Tre Nipotini con camera e la concludono gli avversari con vano.