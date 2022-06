Scialla Italia, la docuserie sui temi di attualità: disponibile da venerdì 10 giugno in esclusiva su Raiplay

Condividi su

E’ disponibile, da venerdì 10 giugno, la docuserie Scialla Italia in esclusiva sulla piattaforma streaming Raiplay. La serie si snoda in dieci puntate e ha come protagonisti giovani e ragazzi, spinti dalla voglia di cambiare il mondo. A partire dal 10 giugno saranno disponibili i primi cinque episodi, gli altri cinque saranno online a luglio.

Scialla Italia, chi sono i protagonisti

La nuova docuserie Scialla Italia, disponibile da venerdì 10 giugno su Raiplay, pone al centro temi di grande attualità, raccontati da ragazzi che rivolgono lo sguardo verso i problemi del mondo. I protagonisti sono infatti giovani di poco più di vent’anni, ed ognuno di loro ha una storia da raccontare. Con l’entusiasmo e la leggerezza che li contraddistinguono, avranno modo di effettuare incontri, interviste e avventure, per scoprire quali sono i temi affrontati dal mondo degli adulti.

Tra i giovani protagonisti di Scialla Italia c’è Daniele, operaio e aspirante sceneggiatore, che ha deciso di andare al confine con l’Ucraina per portare in salvo chi scappa dalla guerra. Tomas si definisce invece un cittadino del mondo. Un giorno ha deciso di provare l’esperienza di vivere in un Ecovillaggio per rinunciare alle comodità della vita.

Gabriele, altro protagonista di Scialla Italia, ha intrapreso un viaggio nel mondo delle dipendenze, perché sa che intorno a lui, alcuni coetanei cercano lo sbando nella droga e nell’alcool. Ibrahim è un ragazzo musulmano, tifoso della Roma, incontra i giovani migranti che dal Sudan, dal Pakistan e dalla Libia vengono in Italia in cerca di un futuro migliore. La docuserie racconta inoltre anche le storie di Emma, Miriam, Mida e Nicky.

Da chi è scritta e prodotta la docuserie

La docuserie Scialla Italia si snoda in dieci puntate da venticinque minuti ciascuna, e in ogni episodio il protagonista riceve una busta chiamata “la busta di scialla” da parte della redazione. All’interno troverà il tema da conoscere e scoprire: la guerra al femminismo, la politica alla sostenibilità, le dipendenze, migrazione, lavoro violenza, ansia e fuga di cervelli.

“Quando ho visto le prime immagini montate di Scialla Italia, mi sono emozionata e ho sentito che era proprio un progetto” ha dichiarato Elena Capparelli, direttore RaiPlay e Digital. Scialla Italia è un programma di Alessandro Sortino, ed è prodotto da Stand by me. Sortino, Claudia Carotenuto e Francesca Talamo sono i produttori. La regia è di Claudio Pisano. Anna Rita De Camillis è il produttore esecutivo Rai, mentre Claudio Pisano fa parte di Stand by me.