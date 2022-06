Con il cuore 10 giugno diretta, torna su Rai 1 l’evento di solidarietà condotto da Carlo Conti

Condividi su

Questa sera, venerdì 10 giugno, alle 21.25 su Rai 1, va in onda Con il cuore – Nel nome di Francesco, condotto da Carlo Conti. L’evento benefico si svolgerà in diretta dalla Piazza della Chiesa Superiore della Basilica di San Francesco, a cui parteciperanno artisti come Francesco Gabbani e Albano. E’ possibile sostenere la campagna solidale mandando un SMS al numero 45515.

Con il cuore – Nel nome di Francesco, 10 giugno diretta

Inizia su Rai 1 la puntata dell’evento benefico Con il cuore – Nel nome di Francesco, in diretta dalla Basilica di Assisi. Carlo Conti ricorda il numero della solidarietà, ovvero 45515, a cui è possibile mandare un SMS per donare.