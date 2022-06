Stasera in tv sabato 11 giugno 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv sabato 11 giugno 2022. Su Raitre, Sapiens – Un solo pianeta, programma condotto da Mario Tozzi. Su Real Time invece va in onda il docu-reality Vite al limite.

Stasera in tv sabato 11 giugno 2022, Rai

Su Raiuno, alle 20.30, Calcio Nations League: Inghilterra-Italia. Terzo appuntamento in pochi giorni per Roberto Mancini e i suoi Azzurri, impegnati nella Nations League, manifestazione nata nel 2018 da un’idea dell’ex Presidente dell’Uefa Michel Platini. Dopo Germania e Ungheria, i campioni d’Europa sfidano questa sera la formazione inglese a Wolverhampton.

Su Raitre, alle 21.20, Sapiens – Un solo pianeta. Nella penultima puntata il programma di Mario Tozzi celebra il centenario dei primi due parchi nazionali italiani, quello del Gran Paradiso e il Parco di Lazio, Abruzzo e Molise. I Parchi Nazionali sono una “cassaforte ambientale“: impediscono l’estinzione di animali e sviluppano l’economia delle regioni.

Su Rai 5, alle 21.15, serata di teatro: Aphrodita Y El Juicio de Paris. Nel 2015, la Fura dels Baus ha dato vita per le strade del centro di Napoli a una performance itinerante. Con proiezioni video, acrobati, pupazzi giganti e ruote di fuoco ha raccontato il mito del “pomo della discordia“.

Programmi Real Time

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Vite al limite. Lacey pesa circa 300 chili: deve assolutamente dimagrire. I suoi genitori, che sono divorziati, cercano di starle accanto ma lei deve trovare un modo per cambiare le proprie abitudini, evitando di mangiare ad ogni ora.

I film di questa sera sabato 11 giugno 2022

Su Rai 4, alle 21.20, il film thriller del 2012, di Pascal Laugier, I bambini di Cold Rock, con Jessica Biel. A Cold Rock i bambini continuano a sparire. Anche l’infermiera Julia, che non crede alle voci su un uomo che si aggirerebbe nella notte, assisterà al rapimento di suo figlio.

Su Rete 4, alle 21.25, il film commedia del 1981, di Castellano e Pipolo, Innamorato pazzo, con Adriano Celentano, Ornella Muti. Cristina (Ornella Muti), principessa annoiata e ribelle in visita a Roma con il padre, aggira la sorveglianza per visitare la città a bordo di un autobus. Il simpatico autista Barnaba (Adriano Celentano) s’innamora di lei al primo sguardo, ma la ragazza è promessa sposa a un miliardario.

Su Canale 5, alle 21.20, il film drammatico del 2014, di Susanne Bier, Una folle passione, con Jennifer Lawrence, Bradley Cooper. Stati Uniti, 1929. L’imprenditore del legname George Pemberton (Bradley Cooper) conosce durante un viaggio di lavoro la bella Serena (Jennifer Lawrence) e se ne innamora, ricambiato. I due sono molto felici, ma una serie di disavventure trasforma ben presto la loro vita in un incubo.

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 1982, di Steven Spielberg, E.T. l’Extraterrestre, con Henry Thomas. Un’astronave extraterrestre è stata costretta a lasciare frettolosamente la Terra, abbandonando una piccola creatura. Elliott (Henry Thomas), un bambino di 10 anni, la trova e la ospita a casa sua. Presto i due diventano amici ma Elliott, seppur a malincuore, aiuterà E.T. a tornare a casa.

La7, Tv8, Iris, La 5

Su La7, alle 21.15, il film commedia del 2001, di James Mangold, Kate & Leopold, con Meg Ryan, Hugh Jackman. New York, 1876. Il duca Leopold si ritrova all’improvviso nel 2001, dove incontra la grintosa manager Kate. La sua galanteria farà breccia nel cuore della donna.

Su Tv8, alle 21.30, il film drammatico del 2014, di Mike Binder, Black or White, con Jillian Estell, Kevin Costner. L’avvocato Elliot Anderson si prende cura della nipote Eloise, da quando la madre è morta nel darla alla luce. Ma un giorno la nonna paterna chiede la custodia della piccola.

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 1999, di Mark Pellington, Arlington Road – L’inganno, con Jeff Bridges. Il professore di storia Michael Faraday, vedovo con un figlio, stringe amicizia con il vicino Oliver Lang. Non sa che l’uomo è un pericoloso terrorista che opera sotto copertura.

Su La 5, alle 21.10, il film drammatico del 2016, di U. Moller, Rosamunde Pilcher licenza di tradire, con H. von Stetten. Oscar ed Ella, sposati da anni, vivono un momento di crisi. Per uscirne, Oscar convince la moglie a imitare gli amici Alfie e Grace, che si concedono delle storie di una sola notte.

Stasera in tv sabato 11 giugno 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2013, di Jason Reitman, Un giorno come tanti, con Josh Brolin, Kate Winslet, Tobey Maguire. Adele e il figlio tredicenne s’imbattono in Frank Chambers, un uomo ferito che chiede il loro aiuto. I due gli offrono ospitalità, ma presto scoprono che si tratta di un evaso.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film biografico del 2020, di Clark Johnson, Il processo Percy, con Christopher Walken. Percy è un agricoltore canadese chiamato in giudizio dalla multinazionale Monsanto: l’uomo viene accusato di aver usato dei semi contenenti un gene brevettato da loro.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2007, di Nick Hurran, Boygirl, con Kevin Zegers, Samaire Armstrong. Woody e Nell sono nemici giurati. Ma dopo l’ennesimo litigio, un dispettoso dio azteco decide di punirli. Così un mattino i due ragazzi si svegliano uno nel corpo dell’altra.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di spionaggio del 2017, di Michael Cuesta, American assassin, con Dylan O’Brien. Lo studente Mitch perde la sua fidanzata in un attentato terroristico. Nei mesi seguenti, il giovane si addestra per infiltrarsi in una cellula terroristica con il solo scopo di vendicarsi.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 2018, di Joe Penna, Arctic, con Mads Mikkelsen, Maria Thelma. Quando il suo aereo si schianta, Overgard resta bloccato nell’Artico in attesa dei soccorsi: dovrà confrontarsi con la durezza dell’ambiente e difendersi dagli attacchi degli orsi polari.