Techetechetè Rai 1, da mercoledì 15 giugno riparte il programma con i filmati delle teche Rai

Mercoledì 15 giugno, a partire dalle ore 20:35 su Rai 1, va in onda la prima puntata del 2022 di Techetechetè. Il programma, in onda dal 2012, sarà trasmesso subito dopo il TG1 delle 20:00. Lo show, nella prossima stagione, si baserà completamente sui filmati presenti nelle teche Rai, dalle quali prende anche il nome.

Techetechetè Rai 1, la puntata di esordio sarà dedicata a Monica Vitti

La prima puntata in onda su Rai 1 di Techetechetè 2022 sarà totalmente dedicata a Monica Vitti. L’attrice, scomparsa lo scorso 2 febbraio 2022, è stata tra le più grandi esponenti del cinema italiano. Nella sua lunga carriera, iniziata negli anni ‘50, ha ottenuto numerosi riconoscimenti prestigiosi. Tra questi anche un Leone D’Oro al Festival di Venezia e ben cinque David di Donatello (oltre a due targhe d’oro). L’attrice, per la sua attività artistica, ha poi ottenuto l’onorificenza di Cavaliere della Legion d’Onore francese.

Come da tradizione del programma, durante la puntata di Techetechetè dedicata alla Vitti saranno trasmessi alcuni dei momenti più importanti della sua carriera. Inoltre andrà in onda un’intervista in cui l’attrice racconterà gli inizi della propria carriera.

Techetechetè Rai 1, nella prossima stagione l’obiettivo sarà quello di mantenere viva la memoria storica

L’edizione 2022 di Techetechetè, in onda su Rai 1, avrà un obiettivo nobile: coltivare la memoria e mantenere vivo il ricordo di alcuni dei personaggi più importanti della televisione e della cultura italiana. Per questo motivo, durante le varie puntate, saranno ricordati molti volti noti del mondo della musica, della televisione e della comicità.

In particolare, durante la stagione, andranno in onda degli appuntamenti speciali. Questi saranno trasmessi in occasione di giornate particolari come compleanni o anniversari. Tra le puntate speciali previste nelle prossime settimane, una sarà dedicata a Raffaella Carrà. Tra le artiste che saranno celebrate anche Catherine Spaak.

Il programma, a giugno, omaggia altri grandi artisti italiani come Lucio Dalla e Renzo Arbore

Techetechetè, dopo il ricordo della Vitti, proseguirà su Rai 1 con omaggi ad altri personaggi noti. Il 16 giugno la puntata sarà dedicata ad Antonello Venditti e a Francesco De Gregori. Il 18, invece, andranno in onda dei filmati per omaggiare Marcella Bella e il fratello Gianni.

Lunedì 20 giugno si proseguirà con un episodio omaggio al grande Corrado, mentre il 22 giugno si ricorderà Lucio Dalla. Giugno si chiuderà con gli omaggi a Renzo Arbore, Nino Manfredi, Pino Daniele e Ugo Tognazzi. Nelle prossime puntate ci saranno delle serate a tema Parenti d’arte. Tra i protagonisti di tale rubrica ci saranno Mina e il fratello Geronimo, oltre che Little Tony e la figlia Cristiana. Non mancheranno, poi, puntate sulle annunciatrici Rai. Tra queste Nicoletta Orsomando e Paola Perissi.