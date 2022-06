Gigi uno come te, il 17 giugno su Rai 1 il concerto di Gigi D’Alessio: tra gli ospiti Fiorello, LDA e la Incontrada

Condividi su

Venerdì 17 giugno, a partire dalle ore 21:20 su Rai 1, andrà in onda il concerto evento Gigi uno come te. Lo spettacolo, che si svolgerà dalla Piazza Plebiscito di Napoli, avrà come protagonista Gigi D’Alessio. Quest’ultimo, infatti, festeggerà i suoi primi 30 anni di carriera e, per l’occasione, sarà affiancato da numerosi ospiti e amici.

Gigi uno come te, il 17 giugno a Napoli anche quattro maxischermi

L’evento Gigi uno come te sarà, come preannunciato, molto seguito nella città partenopea. Qui, infatti, si svolgerà il concerto che, secondo le anticipazioni, sarà seguito da oltre 15mila spettatori. Inoltre, tra i vicoli della città, saranno posizionati quattro maxischermi.

Il concerto Gigi uno come te sarà, dunque, l’occasione per festeggiare uno dei figli di Napoli: Gigi D’Alessio. Il cantante, pur mantenendo ben saldo il suo legame con la sua terra d’origine, è diventato un artista nazionale e internazionale. Nella sua lunga carriera, infatti, è riuscito a vendere oltre 26 milioni di dischi, partecipando anche a cinque edizioni del Festival di Sanremo. Nel 2011 D’Alessio ha tenuto un concerto nel prestigioso Radio City Music Hall di New York.

Gigi uno come te, il cantante si esibirà con il figlio LDA

Il concerto Gigi uno come te sarà una vera e propria festa. Durante la diretta il cantante si esibirà in alcuni dei suoi più celebri successi, come ad esempio Non dirgli mai e L’Amore che non c’è. Durante la serata il cantante accoglierà sul palco numerosi ospiti. Tra questi ci sarà anche LDA, pseudonimo di Luca D’Alessio.

Il figlio di Gigi, negli scorsi mesi, ha partecipato come concorrente ad Amici di Maria De Filippi. Il cantante, che ha abbandonato la scuola a poche puntate dalla finale, durante la sua esperienza ha ottenuto un disco di platino per il singolo Quello che fa male.

Tutti gli ospiti attesi al concerto

Ma LDA non sarà l’unico ospite atteso al Gigi uno come te. Sul palco, insieme a Gigi D’Alessio, salirà un importante esponente della comicità napoletana: Alessandro Siani. L’attore e regista sarà protagonista di uno sketch proprio con D’Alessio. Tra gli ospiti attesi ci sarà pure Fiorello. Lo showman, protagonista assoluto dei Festival di Sanremo 2020 e 2021, in queste ultime settimane è in tour con il suo spettacolo Fiorello presenta: Fiorello!.

Sul palco di Piazza Plebiscito sarà presente una grande amica di Gigi D’Alessio: Vanessa Incontrada. I due hanno condotto su Rai 1 il programma 20 anni che siamo italiani. Infine a Gigi uno come te ci saranno anche alcuni dei cantanti più importanti del panorama musicale italiano. A tal proposito saranno presenti Achille Lauro, Fiorella Mannoia ed Eros Ramazzotti.