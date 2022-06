Primo Appuntamento Crociera, le coppie dell’ottava puntata di martedì 14 giugno 2022

Condividi su

Martedì 14 giugno, dalle 21.25, su Real Time propone l’ottava puntata di Primo Appuntamento Crociera.

Come accade ogni settimana Flavio Montrucchio accoglie sulla nave alcuni single che sperano attraverso una cena di incontrare l’anima gemella.

Tra i protagonisti dell’ottavo appuntamento Jasmine, Mario, Emanuele.

Primo Appuntamento Crociera, i primi single di martedì 14 giugno

Nella diretta del 14 giugno di Primo Appuntamento Crociera è Jasmine, ha 26 anni, è nata a Tenerife ma lavora come ostetrica a San Marino. E’ la sua prima crociera nonché primo incontro al buio. Desidera avere accanto una persona matura. La madre è del Marocco mentre il padre è italiano.

Torna Mario, ha 30 anni e viene dalla provincia di Salerno. Sale per la seconda volta a bordo per riprovarci. L

Emanuele invece ha 33 anni e si definisce estroverso. Ha iniziato a lavorare all’età di 16 anni ed è titolare di un ristorante. E’ single perché non è semplice stargli accanto.

Primo Appuntamento Crociera, gli altri single di martedì 14 giugno

Il prossimo single è Valja, ha 50 anni e vive a Lecce. Si occupa di interior design. Adora comprare mobili vintage e acquista dischi.

Vittoria invece ha 23 anni, è di Salerno ed è una studentessa. E’ una persona allegra, spiritosa e con la battuta sempre pronta. E’ single da 4 anni.

Fabiola ha 50 anni, viene da Roma ed è una stilista. E’ molto attenta al look e ai dettagli. Si presenta indossando con l’abito che indossò sua madre al primo appuntamento con il padre. Produce vestiti vintage.

Primo Appuntamento Crociera, le cene

Valja incontra Fabiola. La loro conversazione inizia con la loro passione per il vintage. Condividono inoltre il desiderio di visitare un giorno l’Egitto, del quale sono appassionati. Lui è qui perché vuole tornare ad avere fiducia nell’amore.

Vittoria cena con Mario, che già trovano un punto in comune in quanto entrambi sono campani. La cena si svolge tra battutine e sorrisi per cercare di studiarsi reciprocamente. Solo alla fine lei trova il coraggio di dirgli di averlo riconosciuto perché segue il programma.

Al prossimo tavolo si siedono invece Jasmine ed Emanuele. Lei racconta di avuto una relazione durata 7 anni e sfociata anche in una convivenza. Il suo ex si chiama proprio Emanuele ed ha 10 anni più di lei. Il suo compagno di cena ha invece avuto due relazioni serie ma è single da qualche anno.