Reazione a Catena, le Piante Grasse è la nuova squadra campione del game show di Rai 1

Nella puntata di Reazione a Catena, di venerdì 17 giugno, la squadra delle Piante Grasse ha conquistato il titolo di campioni del game show di Rai 1 condotto da Marco Lioni. Nel gioco chiamato L’Intesa Vincente, i nuovi concorrenti sono riusciti infatti a battere i Tre Gemelli, campioni uscenti, riuscendo anche a vincere il montepremi finale indovinando l’Ultima Parola.

Reazione a Catena, il percorso delle Piante Grasse

La puntata di Reazione a Catena di venerdì 17 giugno, inizia con la presentazione delle Piante Grasse, squadra sfidante dei Tre Gemelli. E’ composta da Isabella, Chiara e Cesare, e i tre vengono da Milano. Dopo le presentazioni, Marco Liorni introduce il primo gioco del game show, chiamato Caccia alla Parola. Attraverso una combinazione di lettere le due squadre devono indovinare la parola esatta. Sono solo due le parole indovinate dai nuovi concorrenti, ovvero Gocciolina e Fatale, ed il loro montepremi aumenta a 4000 euro, mentre i Tre Gemelli salgono a 8000 euro.

Nel gioco di Reazione a Catena, chiamato la Catena Musicale, la prima parola indizio per la squadra delle Piante Grasse è Pancake. Cesare, Chiara ed Isabella, indovinano il maggior numero di parole, ottenendo più note musicali, ma ciò non basta a permettere loro di capire che la base musicale è della canzone “Breakfast in America”. E’ nella seconda Catena Musicale, che la squadra delle Piante Grasse riesce ad indovinare il titolo del brano “Sere Nere” di Tiziano Ferro.

Quando, dove, come e perché – Una tira l’altra

Le squadre dei Tre Gemelli e delle Piante Grasse continuano a sfidarsi durante il corso della puntata nel gioco chiamato Quando, dove, come e perché. E’ Cesare che indovina la parola corretta, ovvero Mano, riuscendo a far conquistare alla sua squadra 4000 euro. E’ con il terzo e quarto “Quando…” che vincono altri 8000 euro, aumentando il loro montepremi a 29.000 euro.

I Tre Gemelli e le Piante Grasse si sfidano successivamente nel gioco di Reazione a Catena chiamato Una tira l’altra. I concorrenti partendo da una parola devono collegarne altre, fino ad arrivare all’ultima dove chiuderanno poi con la “Zip”.

Hanno la meglio i Tre Gemelli che – indovinando entrambe le zip – aumentano il loro bottino ad 80.000 euro. Le Piante Grasse non riescono a sfruttare la possibilità data dalla “Zot”, di rubare cinque secondi agli avversari, in vista dell’Intesa Vincente, non riuscendo ad indovinare la parola Spazzatura.

Reazione a Catena, Piante Grasse – L’intesa Vincente

L’Intesa Vincente è tra i giochi più avvincenti e famosi di Reazione a Catena. Le due squadre hanno a disposizione 60 secondi per riuscire a far indovinare ad uno dei tre componenti la parola corretta, attraverso delle parole che possano descriverla. Per ogni risposta corretta aumenterà il loro bottino di 1000 euro. Le Piante Grasse riescono ad indovinare 7 parole riuscendo a battere i Tre Gemelli diventando così la nuova squadra campione del game show di Rai 1.

Ultima catena e Ultima parola

Cesare, Chiara e Isabella, componenti della squadra le Piante Grasse, sono dunque i nuovi campioni di Reazione a Catena. Per provare a vincere il montepremi finale di 92.000 euro, devono risolvere l’Ultima catena, aiutati da due jolly, e poi indovinare l’Ultima parola. La parola finale dell’Ultima catena è Corretto, che lega Caffè e Giusto.

E’ proprio dalla parola Giusto che Cesare, Chiara e Isabella, proveranno ad indovinare la parola finale per vincere il montepremi che – nel corso dell’Ultima Catena – si è abbassato a 11.500 euro. Un montepremi che la squadra delle Piante Grasse riesce a vincere indovinando la parola corretta: Salomone.