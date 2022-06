Chi si spoglia vince, Mara Maionchi conduce il nuovo programma di Rai 2: Elisabetta Gregoraci tra le concorrenti

Condividi su

A partire dal prossimo autunno, in prima serata su Rai 2, è prevista la messa in onda di Chi si spoglia vince. Il programma, all’esordio assoluto nella televisione italiana, non è un format originale. Lo show, infatti, deriva dall’inglese The All New Monty: Who Bares Win.

Chi si spoglia vince Rai 2, la conduttrice dello show

Chi si spoglia vince, nuovo programma di Rai 2, sarà condotto da Mara Maionchi, attualmente uno dei volti di punta di Sky. In queste settimane, sulla pay tv, la discografica è tra le protagoniste (insieme a Sandra Milo ed Orietta Berti) di Quelle brave ragazze. Per la Maionchi si tratterebbe di un ritorno sul secondo canale Rai. Qui, infatti, nel 2008 ha esordito nel mondo della televisione grazie al ruolo di giudice di X Factor.

La versione italiana di Chi si spoglia vince è prodotta dalla Blu Yazmine. Attualmente, comunque, la Rai non ha ancora confermato ufficialmente il programma. Tale ufficialità dovrebbe arrivare il prossimo 28 giugno, quando la TV di Stato presenterà i palinsesti televisivi della prossima stagione.

Chi si spoglia vince: il programma trash nel contenuto ma nobile nelle intenzioni

Chi si spoglie vince, in onda su Rai 2, promette di essere un programma decisamente irriverente. Il format, infatti, si basa sugli spogliarelli. I concorrenti dello show saranno chiamati a esibirsi in uno spogliarello sullo stile di Full Monty. Film, quest’ultimo, divenuto un vero e proprio cult, diretto da Peter Cattaneo e distribuito a partire dal 1987. Per riuscire nell’impresa, ogni concorrente sarà supportato da un team di coreografi. Questi ultimi avranno il compito di istruire i propri allievi affinché riescano a mettere in scena uno spogliarello perfetto.

Nel contenuto, dunque, Chi si spoglia vince sembra essere decisamente trash. Tuttavia, le intenzioni che muovono l’intera produzione sono decisamente nobili. Tutti gli spogliarelli saranno finalizzati a sostenere la prevenzione medica contro il cancro. Tema, quest’ultimo, spesso sottovalutato e sul quale è necessario aumentare gli sforzi per sensibilizzare il pubblico. A tal proposito, ogni concorrente dovrà raccontare la propria storia con protagonista la malattia che li ha colpiti.

Elisabetta Gregoraci la prima concorrente

In Chi si spoglia vince, in programma su Rai 2, parteciperanno un totale di 16 concorrenti. Questi, tutte celebrità, saranno otto uomini e otto donne. Dagospia, nelle scorse ore, ha annunciato la prima (presunta) concorrente ufficiale: Elisabetta Gregoraci. Questa, nelle ultime stagioni tv, ha partecipato a numerosi programmi Mediaset, tra i quali il GF Vip e Battiti Live. Per la donna si tratterebbe di ritorno in Rai, dove la Gregoraci ha lavorato per anni. Nella TV di Stato, infatti, la Gregoraci ha condotto Made in Sud per ben 8 edizioni di fila.