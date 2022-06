Ascolti Tv venerdì 24 giugno 2022, Top Dieci 17.7%, New Amsterdam 9.6%

Condividi su

Ascolti Tv venerdì 24 giugno 2022. La replica di Top Dieci vince nel prime time superando i nuovi episodi di New Amsterdam. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv venerdì 24 giugno 2022, il prime time

. Su Rai 1 Top Dieci ha registrato 2.403.000 spettatori con 17.7%.

Su Rai 2 NCIS 643.000 con 4.2%. NCIS Hawai’i 571.000 con 4%.

Su Rai 3 Un Giorno di Pioggia a New York 778.000 spettatori con 5.3%

Su Canale 5 New Amsterdam 4 1.238.000 telespettatori con 9.6%

Per Rete 4 Quarto Grado – Le Storie 1.364.000 spettatori con 11.9%

Per Italia 1 Interstellar è visto da 824.000 persone con 7%.

Su La 7 Propaganda Live – Best 340.000 spettatori con 3.1%.

Per Tv8 I delitti del Barlume- La Tombola dei Troiai 336.000 spettatori con 2.3%.

Su NOVE I Migliori Fratelli di Crozza 455.000 spettatori con 3.1%.

Ascolti Tv venerdì 24 giugno 2022, la fascia preserale Avanti un Altro al 16.8% Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 2.268.000-23.7%. Reazione a Catena 3.326.000-28%. Per Rai 2 Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo 594.000 persone con 4.3%. Su Rai 3 TGR 1.714.000 con 13.5%. Blob 612.000 con 4.4%. Per Canale 5 Avanti il Primo! 1.174.000 con 13%. Avanti un Altro! 1.933.000 con 16.8% Per Rete 4 Tempesta d’Amore è visto da 650.000 persone con 4.7%. Su Italia 1 CSI Miami 589.000 spettatori con 4.5%. Su La 7 Eden Missione Pianeta 112.000 spettatori con 1%.

Per Tv8 Home Restaurant 168.000 telespettatori con 1.4%.

Per NOVE Cash or Trash – Chi Offre di Più? 229.000 con 1.8%. Ascolti Tv venerdì 24 giugno 2022, l’access prime time Otto e Mezzo al 7.2% Su Rai 1 Techetechetè ha registrato 3.148.000 telespettatori con 20.5%.

Per Rai 2 Tg2 Post 692.000 spettatori con 4.5%.

Su Rai 3 Generazione Bellezza 708.000 con 4.9%. Un Posto al Sole 1.253.000 con 8.1%. Per Canale 5 Paperissima Sprint è visto da 2.420.000 persone con 15.8%. Su Rete 4 Controcorrente 719.000 con 4.9%; 835.000 con 5.4%. Per Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine 1.155.000 spettatori con 7.6%. Su La 7 Otto e Mezzo 1.109.000 spettatori con 7.2%. Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco 224.000 persone con 1.5%.

Ascolti Tv venerdì 24 giugno 2022, daytime mattutino

Sport Mediaset al 7.1%

Su Rai 1 Uno Mattina Estate 637.000 con 15%. Camper 1.244.000 con 13.6%.

Per Rai 2 Un Ciclone in Convento 350.000 spettatori con 4.1%

Su Rai 3 Agorà 238.000 -5.7% Agorà Extra 199.000 –5.1%. Elisir – A Gentile Richiesta 206.000- 5.2%.

Per Canale 5 Mattino Cinque News 826.000 con 20.3%- 820.000 con 21.2%. Forum 1.270.000 con 19.1%.

Su Rete 4 Hazzard 92.000 telespettatori con 2.4%.

Per Italia 1 Sport Mediaset è seguito da 862.000 persone con 7.1%.

Su La 7 L’Aria che Tira Estate 191.000 con 3.9%; 338.000 con 3.6%.

Ascolti Tv venerdì 24 giugno 2022, day time pomeridiano

Italiani Fantastici al 3.7%

Su Rai 1 Estate in Diretta 1.420.000 telespettatori con 18%.

Per Rai 2 Italiani Fantastici e Dove Trovarli 389.000 spettatori con 3.7%.

Su Rai 3 Overland 472.000 con 6%; 590.000 con 7.9%. Geo Magazine 816.000 con 10% .

Per Canale 5 L’Isola dei Famosi 1.532.000 con 19%. Brave and Beautiful 1.521.000 con 19.1%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 715.000 spettatori con 7.1%.

Per Italia 1 I Griffin 498.000-5.5%. NCIS Los Angeles 309.000-4.1%; 316.000-4.1%.

Su La 7 Tagadà 272.000 con 3.2%. Tagadà #Focus 159.000 con 2.1%.

Ascolti Tv venerdì 24 giugno 2022, seconda serata

Imperfetti Sconosciuti debutta al 2.9%

Su Rai 1 Ricchi di Fantasia 464.000 telespettatori con 8.7% 464.000 telespettatori con 8.7%

Per Rai 2 Mediterraneo – La Vitta sotto Assedio 332.000 spettatori con 3.1%.

Su Rai 3 Imperfetti Sconosciuti è seguito da 316.000 spettatori con 2.9%.

Per Canale 5 Station 19 527.000 spettatori con 8.8%.

Su Rete 4 Training day 255.000 spettatori con 7.1%.

Su Italia 1 Automata 225.000 spettatori con 6.3%