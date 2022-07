L'Italia che mi piace... in viaggio con Raspelli, la seconda stagione in onda da settembre su Alma Tv

Condividi su

Sta prendendo forma la seconda edizione de L’Italia che mi piace… in viaggio con Raspelli, condotto dal giornalista e critico gastronomico Edoardo Raspelli. Il programma televisivo, prodotto dal celebre paroliere ed autore tv Fabrizio Berlincioni, andrà in onda su Alma Tv da fine settembre a metà ottobre. Per tutta l’estate sarà inoltre possibile vedere la precedente edizione, che ha ottenuto un grande successo in termini di ascolti.

L’Italia che mi piace… in viaggio con Raspelli – seconda stagione

Sono in fase di registrazione le puntate della seconda edizione de L’Italia che mi piace… in viaggio con Raspelli. Il programma televisivo, che andrà in onda da fine settembre a metà ottobre su Alma Tv, pone al centro le eccellenze enogastronomiche del nostro paese. Le nuove puntate affronteranno argomenti mai trattati, con l’obiettivo di andare alla scoperta di un’Italia ancora poco conosciuta. Seguendo il suo slogan delle tre T “Terra Territorio Tradizione”, il giornalista e critico gastronomico Edoardo Raspelli si immergerà ancora una volta nelle mille sfumature della cucina del nostro territorio.

Argomenti legati al grande mondo dell’agroalimentare italiano e ai suoi dintorni, raccontati sempre con la stesso entusiasmo e la stessa passione. Dato il grande successo ottenuto de L’Italia che mi piace… in viaggio con Raspelli, è possibile vedere per tutta l’estate su Alma Tv, in giorni ed orari differenti, le repliche delle dieci puntate della prima stagione. Cuneo, Brescia e la regione del Trentino, sono solo alcune delle tappe raggiunte dal giornalista nell’edizione conclusasi lo scorso inverno. Nella località piemontese, Raspelli ha dedicato la puntata a due aziende tra cui Inalpi, che produce latticini solo con latte certificato locale ed è fornitore di Ferrero, e Agrimontana.

Amore ed entusiasmo sono alle basi di un progetto che mette in risalto la tradizione e le qualità della gastronomia del nostro paese. Caratteristiche che accompagneranno il conduttore anche nella prossima stagione. L’Italia che mi piace… in viaggio con Raspelli è prodotta dal celebre paroliere ed autore tv Fabrizio Berlincioni, e la regia è sempre del piacentino Carlo Tagliaferri.

Alma Tv, la fusione di due importanti emittenti televisive

L’Italia che mi piace… in viaggio con Raspelli, andrà in onda su Alma Tv. Il canale televisivo nasce dall’unione di due importanti emittenti che hanno fatto e fanno la storia dell’Italia televisiva. Si tratta di AliceTv e MarcoPolo Tv, la prima dedicata principalmente al food, mentre la seconda ai viaggi. Tutte le puntate andranno dunque in onda su territorio nazionale, sul canale 65 del digitale terrestre, ma non solo. Sarà possibile ritrovarle anche in streaming e nei vari social dedicati.