Senza confini serie tv Prime Video – trama, cast, finale

Prime Video propone dall’8 luglio la serie tv dal titolo Senza confini. Si tratta di un prodotto di genere drammatico con atmosfere storiche.

La produzione è della Spagna, l’anno di realizzazione è il 2022. La prima stagione della serie è composta in totale da sei episodi, ognuno della durata di 40 minuti circa.

Senza confini serie tv – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Simon West. Protagonisti principali sono Capitan Cartagena e Elcano interpretati rispettivamente da Sergio Peris-Mencheta e Álvaro Morte. Nel cast anche Carlos Cuevas nel ruolo di Martino.

Le riprese si sono svolte in Spagna, in particolare a Siviglia e location limitrofe nel territorio dell’Andalusia.

La produzione è della Amazon Prime Video in collaborazione con Ayuntamiento de Madrid e Canal Sur Televisión.

La serie è conosciuta al livello internazionale con il titolo Boundless.

Senza confini – trama della serie tv in onda su Prime Video

La trama della serie racconta la storia del primo viaggio navale mai del tutto completato fino ad allora intorno al mondo. Protagonista principale è Ferdinando Magellano navigatore ed esploratore. Guidava 239 marinai che saltarono da Sanlucar De Barrameda vicino Cadige in Spagna il 5 agosto del 1519.

Dopo tre anni di dura navigazione soltanto 18 marinai fecero ritorno. Tutti erano gravemente malati a causa in particolare della fame che avevano dovuto soffrire. Ed erano concentrati su un’unica nave che resistette al viaggio capitanata dal marinaio spagnolo Juan Sebastian Elcano.

In tutto avevano percorso 14460 leghe in diverse direzioni ad ovest. Completarono così la circumnavigazione del globo, in una missione quasi impossibile. Una missione che aveva cercato di trovare una nuova rotta verso le isole delle spezie. Con questo evento si cambiò definitivamente la storia dell’umanità perché si dimostrò finalmente che la terra era rotonda.

Spoiler finale

L’impresa di Magellano ed Elcano aveva rivoluzionato per sempre non solo le conoscenze geografiche ma anche il commercio, l’economia, l’astronomia e la conoscenza del pianeta Terra. Si era dimostrata fin da subito una delle conquiste più importanti della storia dell’umanità.

Senza confini: il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Senza confini e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Álvaro Morte : Elcano

: Elcano Sergio Peris-Mencheta : il Capitan Cartagena

: il Capitan Cartagena Adrián Lastra : il Capitano Mendoza

: il Capitano Mendoza Carlos Cuevas : Martino

: Martino Pepón Nieto : Padre Bartolomé

: Padre Bartolomé Raúl Tejón : Gómez de Espinosa

: Gómez de Espinosa Gonçalo Diniz : Duarte Barbosa

: Duarte Barbosa Manuel Morón : Cardenal Fonseca

: Cardenal Fonseca Bárbara Goenaga: Beatriz