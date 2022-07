Back to school 2022, Federica Panicucci guida la nuova stagione: nel cast Soleil e Valeria Marini

Condividi su

In autunno, in prima serata su Italia 1, andrà in onda Back to school 2. Lo show ha fatto il suo debutto in tv lo scorso gennaio, raccogliendo ottimi dati di ascolto. Per questo motivo, Mediaset ha scelto di riproporlo nonostante l’abbandono di Nicola Savino, conduttore della prima edizione dello show.

Back to school 2, Federica Panicucci sostituirà Nicola Savino

Back to school 2, salvo ulteriori cambi di palinsesto, tornerà su Italia 1 a partire dal mese di ottobre. La giornata scelta per la messa in onda della trasmissione è il mercoledì. Lo show, ancora una volta, avrà come protagonisti i vip. Questi, con l’aiuto di alcuni piccoli insegnanti, dovranno cercare di superare l’esame scolastico della quinta elementare.

Il programma, nel suo esordio su Italia 1, venne condotto da Nicola Savino. Nella prossima stagione televisiva, però, l’ex opinionista de L’Isola dei Famosi non sarà più un volto di Mediaset, che ha lasciato dopo anni in favore di TV8. Il Biscione, per sostituirlo, ha scelto Federica Panicucci. La conduttrice, da anni volto di Canale 5 con Mattino Cinque, tornerà così a condurre un programma di prima serata su Italia 1. L’ultima volta che lo fece fu nel 2014, quando guidò uno speciale sugli One Direction.

Back to school 2, il cast

Pure la nuova edizione di Back to school sarà prodotta per Italia 1 dalla Blu Yazmine. I concorrenti vip dovrebbero essere circa una ventina. Tra questi ci sarà, in primis, Valeria Marini. La showgirl, che di recente ha rilasciato il singolo Baci Stellari, negli ultimi anni ha partecipato a numerosi reality Mediaset. Tra questi il Grande Fratello Vip (in due diverse edizioni) e Temptation Island.

Sempre tra le donne, a Back to school 2 arriverà Soleil Sorge. L’influencer italo-brasiliana è stata l’assoluta protagonista del GF Vip dello scorso anno. Su Italia 1 ha poi ricoperto il ruolo di opinionista de La Pupa e il Secchione. Sarà presente nel cast dello show pure Ivan Cattaneo. Il cantante, classe 1953, è stato un’icona della musica dance negli anni ‘80. Nel 2018 Cattaneo è stato tra i reclusi del GF Vip.

Gli altri concorrenti

A Back to school 2, in onda dall’autunno su Italia 1, parteciperà un grande esponente del mondo del cinema italiano: Ricky Tognazzi. Figlio d’arte, in carriera ha vinto numerosi riconoscimenti. Tra questi tre David di Donatello e un Ciak D’Oro. Inoltre, nel 1991 ha ottenuto il premio di Miglior regista al Festival internazionale del cinema di Berlino.

Infine, a Back to school 2 ci sarà anche Natasha Stefanenko che, negli scorsi mesi, è stata protagonista della prima edizione targata Sky di Pechino Express. In carriera ha partecipato a tantissimi programmi, tra i quali Le Iene, Italia’s Next Top Model e il Festivalbar.