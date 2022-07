Stasera in tv lunedì 11 luglio 2022, tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv lunedì 11 luglio 2022. Su Raitre, l’attualità con Report, programma di Sigfrido Ranucci. Su Canale 5, il comedy show Zelig, condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada.

Stasera in tv lunedì 11 luglio 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, il documentario di Manlio Castagna, Il viaggio degli eroi. A 40 anni dalla vittoria con la Germania Ovest riviviamo l’avventura degli Azzurri allenati da Enzo Bearzot e capitanati da Dino Zoff in Spagna. Narrato dalla voce di Marco Giallini, un percorso a tappe ci farà scoprire i momenti chiave che hanno portato alla conquista del terzo Mondiale.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Report. Un’altra puntata con il meglio del programma di Sigfrido Ranucci. Tra gli argomenti affrontati, il Piano nazionale per far fronte alla carenza idrica, l’eterna emergenza rifiuti a Roma, le infiltrazioni della criminalità organizzata nelle istituzioni e gli impianti costruiti e mai utilizzati.

Su Rai 5, alle 21.15, il programma musicale Nessun dorma. Chi era Claudio Chieffo? Massimo Bernardini ricorda il cantautore scomparso nel 2007: 50 anni di carriera, 114 canzoni, 13 album e oltre tremila concerti in tutto il mondo. Ospiti: Giua e Santoianni, Ambrogio Sparagna e Gioele.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona Bianca. Primo appuntamento settimanale (il secondo com’è noto va in onda il giovedì) per il programma ideato e condotto da Giuseppe Brindisi. Con l’aiuto di servizi esclusivi e dibattito con gli ospiti, si parla tra l’altro della profonda crisi che ha investito il Movimento 5 Stelle dopo l’addio di Luigi Di Maio.

Su Canale 5, alle 21.20, il comedy show Zelig. Rivediamo la seconda puntata dell’edizione 2021 dello show comico condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Sul palco tornano storici protagonisti come Gioele Dix, Gene Gnocchi, Ale e Franz, Simone Barbato, Max Pisu. Tra i giovani, invece, spicca il debutto di Vincenzo Comunale.

Su La7, alle 21.15, la miniserie Domina con Kasia Smutniak. Roma, un anno dopo l’assassinio di Giulio Cesare. Livia Drusilla viene data in sposa a Nerone che ha il doppio della sua età. Livia, però, è riluttante a lasciare la casa paterna e la sua migliore amica, la schiava Antigone.

Su Tv8, alle 21.30, la fiction Gomorra – La serie, con Marco D’Amore. Titolo dell’episodio: “Vita mia”. Il clan dei Savastano sembra essere ormai arrivato alla fine. Genny e i suoi ragazzi, infatti, sono vittime dell’imboscata organizzata dal boss Salvatore Conte e da Ciro di Marzio, detto l’Immortale.

Su Real Time, alle 21.20, il docu-reality Vite al limite. Bianca deve affrontare la sua seconda operazione ed è tranquilla perché si trasferirà a casa del suo fidanzato che la sosterrà nei momenti più difficili. Ma all’ultimo, lui cambia idea e i progressi di Bianca potrebbero andare perduti.

I film di questa sera lunedì 11 luglio 2022

Su Rai Movie, alle 21.10, il film western del 1969, di Burt Kennedy, Appuntamento per una vendetta, con Robert Mitchum. Mentre è sulle tracce dell’assassino del figlio, uno sceriffo sottrae al linciaggio un pistolero e lo conduce in città per farlo processare. Ma quando s’imbatte nell’uomo che cercava…..

Su Nove, alle 21.25, il film commedia del 2013, di Giorgia Farina, Amiche da morire, con Claudia Gerini, Cristiana Capotondi, Sabrina Impacciatore. Sicilia: il destino della prostituta Gilda s’incrocia con quello di Olivia e Crocetta, ragazze molto diverse da lei. Ma il poliziotto Malachia intuisce che le tre nascondono un segreto.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film d’avventura del 2011, di Antonio Hernàndez, Il Cavaliere del Santo Graal, con Sergio Peris-Mencheta. Nel XII secolo, il cavaliere errante chiamato Tuono accetta il difficile compito di riportare in Spagna il Santo Graal. Lo aiutano una principessa vichinga e i fedeli amici Crispin e Goliat.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2014, di Henry Hobson, Contagious – Epidemia mortale, con Arnold Schwarzenegger. Un’epidemia ha colpito gli Stati Uniti, trasformando le persone in zombie. Wade Vogel, contadino del Midwest, rimane accanto alla figlia nonostante sia stata colpita dal virus.

Su La 5, alle 21.10, il film drammatico del 2000, di Sam Raimi, Gioco d’amore, con Kevin Costner, Kelly Preston. Mentre si appresta a lanciare una palla, Bill Chapel, campione di baseball in declino, riflette sulla propria vita e sull’amore per Jane, che ha trascurato per dedicarsi allo sport.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 1984, di Sergio Martino, L’allenatore nel pallone, con Lino Banfi. L’allenatore Oronzo Canà riceve a sorpresa l’incarico di guidare una squadra promossa in serie A. Dopo la bizzarra campagna acquisti del presidente, la salvezza pare impossibile, ma…

Stasera in tv lunedì 11 luglio 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2021, di Claire McCarthy, The colour room, con Phoebe Dynevor. La vera storia di Clarice Cliff, anticonformista artista della ceramica nell’Inghilterra degli Anni 20. Colley Shorter, proprietario della fabbrica dove lavorava, coglie in lei la scintilla del nuovo e le offre una possibilità.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2021, di Tim Story, Tom & Jerry. Tom, aspirante pianista, s’introduce in un hotel per catturare Jerry che gli ha rovinato lo show. Lì s’imbatte in Kayla, organizzatrice di matrimoni, che lo ingaggia per liberarsi dell’indesiderato roditore. Saranno guai.

Su Sky Cinema Action, alle 19.40, il film drammatico del 2017, di Ric Roman Waugh, La fratellanza, con Nikolaj Coster-Waldau. Jacob, broker di successo e padre di famiglia, finisce in carcere per omicidio colposo. Per difendersi dall’ostilità degli altri detenuti, si unisce alla gang della Fratellanza ariana.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2019, di Daniel Alfredson, Intrigo: la nemica del cuore, con Carla Juri. Rimasta vedova, la vita di Agnes sta andando in pezzi. Un giorno riceve un’inaspettata lettera di Henny, l’amica con la quale aveva rotto ogni rapporto. Sarà l’inizio di un nuovo incubo.