Battiti Live 19 luglio, diretta: artisti, canzoni, ordine di uscita

Martedì 19 luglio, in prima serata su Italia 1, è prevista la messa in onda di una nuova puntata di Battiti Live. A condurre il concerto Elisabetta Gregoraci, Alan Palmieri e Mariasole Pollio. La location del concerto sarà la città di Gallopoli. Molto numeroso il cast di cantanti atteso per la serata. Tra gli altri ci saranno Gabry Ponte, Cristiano Malgiolio, Dargen D’Amico, Fedez, Mara Sattei, Tananai e Albe. Attesi anche LDA, Random e Fred De Palma. Per le esibizioni on the road sono attesi Bob Sinclair (da Massafra) e Noemi (da Cisternino).