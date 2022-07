Stasera in tv mercoledì 20 luglio 2022 – Tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv mercoledì 20 luglio 2022. Su Raidue, Calcio Europeo Femminile Quarti di finale. Su Tv8, il reality Chi vuole sposare mia mamma? con Caterina Balivo.

Stasera in tv mercoledì 20 luglio 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, Superquark. Gli uccelli giardinieri della Papua Nuova Guinea sono i protagonisti del servizio di apertura della BBC dedicato alla seduzione. Nel corso della puntata Piero Angela ospita, tra gli altri, Massimo Polidoro, che spiega il problema della disinformazione in guerra. Alberto Angela ci porta invece tra i ghiacci della Groenlandia.

Su Raidue, alle 20.50, Calcio Europeo Femminile: Quarti di finale. Con la disputa del primo dei quarti di finale parte questa sera la fase a eliminazione diretta. Al City Stadium di Brighton si affrontano la vincente del gruppo A (Inghilterra, Austria, Norvegia, Irlanda del Nord) e la seconda classificata del gruppo B (Germania, Danimarca, Spagna e Finlandia).

Su Rai 5, alle 21.15, In scena. La puntata è dedicata a Ilaria Occhini, attrice dotata di grande sensibilità artistica, scomparsa nel 2019. Aveva esordito nel cinema giovanissima, agli inizi degli Anni 50, e poi lavorato con grandi registi, da Visconti a Ronconi e Patroni Griffi, e in teatro.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Controcorrente Prima Serata. Le tensioni nella Lega e nel Movimento 5 Stelle si ripercuotono sui rapporti tra queste forze politiche e il premier Mario Draghi, alle prese anche con il caro energia e le schermaglie tra Occidente e Russia. Di questo e di altro si occupa con la consueta verve Veronica Gentili con l’aiuto dei suoi ospiti.

Su La7, alle 21.15, Atlantide Album. Anche d’estate non mancano le sorprese per i telespettatori del programma di Andrea Purgatori. Tra richiami ai servizi dell’edizione appena conclusa, documenti inediti, speciali e film a tema, il divertimento è assicurato.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Chi vuole sposare mia mamma? Quinto appuntamento con il programma di Caterina Balivo. Anche stasera una mamma, accompagnata dal figlio, incontra sei pretendenti, che sono pronti a farsi conoscere, ma devono rispettare alcune regole.

Su Real Time, alle 21.20, il reality Io, tu e mamma. Durante un’accesa discussione, Kim perde la pazienza con Matt e sua madre Kelly. Nel frattempo, Justina ha un aspro confronto con Annette. Laila, invece, scopre sbigottita che Shekeb ha deciso di andare via da casa sua.

I film di questa sera mercoledì 20 luglio 2022

Su Raitre, alle 21.20, il film commedia del 2019, di Nicolas Bedos, La Belle Epoque, con Daniel Auteuil, Fanny Ardant, Guillaume Canet. Victor (Daniel Auteuil), in crisi sul lavoro e con la moglie Marianne (Fanny Ardant), viene cacciato di casa. Per distrarsi accetta l’invito di un amico, titolare di un’agenzia che ricrea in ogni minimo dettaglio il momento più bello della vita dei clienti. Per Victor è il 16 maggio 1974, quando incontrò Marianne.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2014, di Riccardo Milani, Scusate se esisto!, con Raoul Bova, Paola Cortellesi. Serena, stimato architetto a Londra, decide di tornare a Roma. Per sbarcare il lunario, fa diversi lavori sottopagati, tra cui la cameriera nel locale dell’affascinante Francesco.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 1986, di Roland Joffé, Mission, con Robert De Niro, Jeremy Irons. 1767: nella regione sudamericana del Paranà, un gesuita e un assassino pentito si alleano per cercare di salvare una missione dalle prepotenze di una banda di speculatori.

Stasera in tv mercoledì 20 luglio 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 1993, di Jane Campion, Lezioni di piano, con Holly Hunter. 1852. Una giovane muta rimasta vedova raggiunge, con la figlioletta e il suo inseparabile pianoforte, la selvaggia Nuova Zelanda per sposare un uomo che non conosce.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2019, di Alessandro Genovesi, 10 giorni senza mamma, con Fabio De Luigi. Carlo, responsabile alla Final Market, è spesso assente; Giulia, invece, si occupa dei loro tre figli. Ma un giorno lei parte per una vacanza, lasciando Carlo a fare da “mammo” per dieci giorn