Tim Summer Hits 2022, diretta 25 luglio: la quarta puntata in onda dal borgo di Portopiccolo

Questa sera, lunedì 25 luglio, andrà in onda alle 21.20 su Rai 2 la quarta puntata del Tim Summer Hits 2022, con Stefano De Martino e Andrea Delogu. I due conduttori presenteranno la kermesse estiva in una nuova tappa. Si tratta del borgo di Portopiccolo sul golfo di Trieste. Ospiti della puntata Coez, Dargen D’amico, Elisa, Elodie, Fedez, Tananai e Mara Sattei. Il Tim Summer Hits è disponibile anche in streaming video su Radio 2 e Raiplay.

Tim Summer Hits 2022 – diretta 25 luglio

Dopo la tappa in Emilia Romagna nella scorsa puntata, il Tim Summer Hits 2022 con da Stefano De Martino e Andrea Delogu, si sposta in una nuova località. Dal palco allestito nel borgo di Portopiccolo sul golfo di Trieste, i due conduttori condurranno alle 21.20 su Rai 2 la quarta puntata della kermesse estiva.

Sale sul palco La Rappresentante di Lista che interpretano il brano “Ciao ciao” con cui hanno partecipato al Festival di Sanremo 2022. I due conduttori presentano i prossimi artisti. Si tratta di Fedez, Tananai e Mara Sattei che cantano la loro hit estiva “La dolce vita”. Elisa invece propone “Litoranea”, brano che fa parte dell’album uscito a febbraio del 2022 Ritorno al Futuro/Back to the Future.