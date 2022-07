Amici 22, cambiano i professori: fuori Anna Pettinelli e Veronica Peparini

Condividi su

A partire da settembre, su Canale 5, andrà in onda Amici 22. Il talent, condotto e ideato da Maria De Filippi, raggiungerà il traguardo della ventiduesima edizione e, per l’occasione, rinnoverà un terzo dei suoi professori.

Amici 22 professori, per il canto confermati Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini

Per quanto riguarda il canto, ad Amici 22 sarà riconfermato come professore Rudy Zerbi. Il produttore discografico e conduttore radiofonico non è mai stato in discussione. Zerbi ha fatto il suo debutto nella trasmissione nel 2009 e, dall’epoca, ha sempre preso parte al talent. Con la conferma della sua partecipazione nella prossima edizione, Zerbi diventerà il prof di canto più longevo nella storia dello show.

La riconferma di Zerbi è assolutamente meritata e guadagnata sul campo. Le ultime due stagioni del programma, infatti, sono state vinte dagli allievi del produttore, ovvero Sangiovanni e Luigi Strangis. Altra conferma tra i professori di canto di Amici 22 è Lorella Cuccarini. Per l’artista sarà la seconda edizione di fila in questo ruolo, dopo aver partecipato alla ventesima edizione come insegnante di ballo.

Amici 22 professori, le conferme per il ballo

Esattamente come per il canto, anche il ballo avrà due riconferme. In primis sarà ancora una volta presente Alessandra Celentano, esperta di danza classica. Quest’ultima è oramai un vero e proprio simbolo della trasmissione, alla quale partecipa come insegnante da ben 20 anni. Lo scorso anno, grazie a Michele Esposito, la Celentano ha vinto il circuito dedicato alla danza.

Ad Amici 22, poi, tornerà come professore di ballo Raimondo Todaro. Il ballerino e coreografo ha fatto il suo debutto nel talent lo scorso anno, dopo una lunga carriera come professionista a Ballando con le stelle.

Fuori Anna Pettinelli e Veronica Peparini

Ad Amici 22, come già detto, ci saranno due novità tra i professori. Per quanto riguarda il canto dirà addio Anna Pettinelli. Non è chiaro se tale scelta sia dettata dalla volontà della speaker radiofonica o meno. Pettinelli ha preso parte a tre edizioni del programma, scoprendo artisti del calibro di Albe e Aka7even. Al suo posto tornerà Arisa, presente già ad Amici 20.

Ma la novità che desta maggior stupore è, senza dubbio, l’addio di Veronica Peparini. Quest’ultima, tra i professori del talent per nove anni di fila, non sarà presente ad Amici 22. Al suo posto tornerà Emanuel Lo che ha guidato una cattedra di danza nella sedicesima edizione del talent. Artista poliedrico, oltre che ballerino (specialista in hip hop) Emanuel è anche un cantautore e regista. In carriera, infatti, ha curato i videoclip di artisti come Ornella Vanoni, Clementino e Giorgia, sua compagna.