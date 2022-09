Nei tuoi panni, il nuovo reality di Rai 2 con Mia Ceran

Condividi su

Il palinsesto della stagione tv 2022-2023 di Rai 2 cambia veste con la proposizione di nuovi format. Nel pomeriggio della seconda rete pubblica esordirà in autunno Nei tuoi panni, il nuovo programma che avrà al timone Mia Ceran. La giornalista ritorna alla conduzione Rai dopo la sua apparizione a Quelli che.

La cifra stilistica di Nei tuoi panni è un people show il cui cuore pulsante sono le storie di famiglie raccontate apertamente al fine di cercare di dirimere le controversie e le problematiche di vita quotidiana. Mia Ceran darà una mano alle persone in difficoltà per trovare una soluzione alle loro angosce piccole e grandi. Il programma andrà in onda nella attuale stagione su Rai 2 in fascia day-time tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dopo il nuovo Bella mà con Pierluigi Diaco.

Nei tuoi panni il people show di Rai 2

Il nuovo programma con Mia Ceran debutterà il 12 settembre 2022, dal lunedì al venerdì. alle ore 17.00. Nei Tuoi Panni è un docureality il cui titolo esplicita chiaramente il contenuto del format: mettersi praticamente nei panni degli altri.

Ma in cosa consiste realmente il format in arrivo su Rai 2? Nella formula inedita tra il docureality e il talk show, Nei tuoi panni esplorerà le storie delle persone comuni grazie a Mia Ceran che, con i suoi ospiti, darà vita ad una discussione e un approfondimento in studio.

Il programma condotto da Mia Ceran proporrà settimanalmente una famiglia che sarà protagonista per 6 giorni. In ogni puntata un membro della famiglia si sostituirà ad un altro del medesimo nucleo familiare – il marito al posto della moglie, la figlia al posto del fratello -, il cui racconto verrà sviluppato attraverso filmati.

Non ci saranno discriminazioni di sorta a Nei tuoi panni. Ogni tipologia di famiglia potrà entrare nello studio Rai per divulgare in pubblico la propria storia personale. Nel people show della Ceran potrà comparire sia la famiglia tradizionale-patriarcale che quella allargata, mononucleare. O anche le unioni civili, con figli adottati o numerose. Ognuna presenterà dinanzi al pubblico di Rai 2 i problemi familiari richiedendo supporto alla conduttrice e ai suoi esperti con l’obiettivo di poterli risolvere.

Mia Ceran in studio sarà coadiuvata nella risoluzione dei casi familiari dai suoi ospiti ed esperti – psicologi, insegnanti, consulenti di gestione economica familiare, di cucina o bricolage – che si interfacceranno con i protagonisti delle puntate. Commenteranno i risvolti del videoclip per elargire consigli utili e soluzioni appropriate al caso complicato.

La finalità sociale del docureality della Ceran

A Nei tuoi panni, Mia Ceran tratterà parallelamente storie prese dall’attualità e dal sociale. Dalla dipendenza da droghe, al bullismo. Sino alle discriminazioni razziali e alla gravidanza assistita, informando il telespettatore di settimana in settimana sugli aggiornamenti evolutivi dei problem case.

La Ceran prenderà a cuore i problemi di categorie sociali a rischio. Con l’apporto di alcune figure competenti, la conduttrice tenterà di risollevare le situazioni dolorose. Come è annunciato nel promo del format: “Centrare temi di per sé universali che riguardino tutti. E aiutino a superare le criticità, stimolare la comprensione e la volontà d’imparare. Andare oltre qualche limite, mettere in discussione il proprio punto di vista sugli altri e sulle proprie relazioni: mettersi concretamente nei panni degli altri”.

Nei tuoi panni, il nuovo programma di Rai 2, è prodotto in collaborazione con la casa di produzione Endemol Shine Italy – la stessa di Detto Fatto -.