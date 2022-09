La Partita del Cuore 2022: in onda mercoledì 7 settembre su Rai 2, conduce Simona Ventura

Condividi su

Mercoledì 7 settembre va in onda in prima serata su Rai 2, alle 21.25 La Partita del Cuore. La 31° edizione è condotta da Simona Ventura.

La Partita del cuore trasloca su Rai 2, anticipazioni e squadre

Dopo gli ascolti non pienamente soddisfacenti dello scorso anno su Canale 5, l’evento benefico torna in Rai ma trasloca su Rai 2. Alla conduzione c’è Simona Ventura, che è tornata sul secondo canale dallo scorso anno con il programma Citofonare Rai 2, in coppia con Paola Perego.

La partita si svolge presso l‘U Power Stadium di Monza con la telecronaca di Alberto Rimedio, voce della Nazionale Italiana. Accanto a lui c’è Daniele Adani per i commenti di natura tecnica. A bordo campo ci sono Leonardo e Antonio Cabrini con Gianni Bugno.

Per la 31° edizione de La Partita del Cuore scendono in campo la Nazionale Italiana Cantanti e il Charity Team.

La Nazionale Cantanti, allenata da Sandro Giacobbe, è formata da Bugo, Paolo Vallese, Ubaldo Pantani, Rkomi, Sangiovanni, Alessandro Cattelan, Gabriel Oma Batistuta. E ancora Gianni Morandi, Enrico Ruggeri, Moreno, Boosta, e Zw Jackson. Presente anche l’ex capitano della Roma Francesco Totti.

Il Charity Team invece è guidato da Stefano Mei. Schiera come calciatori Aldo Baglio, Nicola Bartolini, Fabio Aru, Dj Ringo, Marco Simone, Toni Cairoli, Pierpaolo Petrelli, Junior Cally. A loro si aggiungono Luca Marini, Pecco Bagnaia, Fabio Galante, Marco Melandri e Stefano Domenicali.

L’Associazione Italiana Cantanti nasce nel 1981, desiderata fortemente da un gruppo di cantanti e dal dirigente Gianluca Pecchini che si è dimesso lo scorso anno dopo la bufera sul caso Aurora Leone. L’idea nasce per sostenere e promuovere dei progetti di solidarietà, principalmente rivolti alla protezione e alla tutela delle categorie più deboli e dei bisognosi.

La Partita del Cuore, i progetti di solidarietà

L’intero ricavato proveniente dalla vendita dei biglietti de La Partita del Cuore sarà devoluto a favore di due progetti solidali. Il primo è dedicato alle persone affette da Alzheimer del Paese Ritrovato, iniziativa promossa da “La Meridiana Società Cooperativa Sociale”. L’altro invece è dedicato ai bambini del “Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino”.

Anche chi non può essere presente allo stadio U Power Stadium di Monza può contribuire donando 2 euro con un SMS al numero 45527 dai gestori WINDTRE, TIM, Vodafone, Poste Mobile, Coop Voce, Tiscali. Per donare invece 5 o 10 euro è sufficiente effettuare una chiamata da rete fissa TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb e Tiscali. Per le chiamate provenienti dai gestori TWT, Convergenze, Poste Mobile si può contribuire con 5 euro.