Chi vuole sposare mia mamma? 27 luglio, diretta: chi sceglieranno Patrizia e Martina?

Condividi su

Mercoledì 27 luglio, dalle ore 21:30 su TV8, è prevista la messa in onda di un nuovo appuntamento con Chi vuole sposare mia mamma?. Le protagoniste della puntata, condotta da Caterina Balivo, sono Patrizia e sua figlia Martina. Le due hanno fatto il loro esordio nell’episodio della scorsa settimana, quando hanno scelto di eliminare Claudio e Christian. Per questo, sono rimasti ancora in gioco 4 pretendenti: Simone, Andrea, Davide e Roberto. Chi sarà lo spasimante prescelto?