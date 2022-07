Tim Summer Hits diretta 28 luglio da Rimini – Cantanti, ospiti, esibizioni

Condividi su

Va in onda da Rimini, alle 21.20 su Rai 2, la quinta puntata del Tim Summer Hits con Stefano De Martino e Andrea Delogu. I due conduttori presenteranno la kermesse estiva sul palco allestito in Piazza Federico Fellini a pochi metri dal mare della Riviera romagnola. Tra gli ospiti della serata ci sarà Loredana Bertè, Bob Sinclar, Francesca Michielin, Rkomi e Federico Rossi.

Tim Summer Hits – Rimini, diretta 28 luglio

Nella scorsa puntata il Tim Summer Hits è andato in onda da Portopiccolo sul golfo di Trieste. Nell’appuntamento di questa sera, giovedì 28 luglio, la kermesse estiva di Rai 2 fa ritorno a Rimini. Il primo artista a salire sul palco è il disc jockey Bob Sinclar che ripropone al pubblico uno dei suoi più grandi successi, ovvero la versione remix di “A far l’amore comincia tu” in collaborazione con Raffaella Carrà.

I due conduttori presentano subito dopo Rkomi che canta “Insuperabile”, brano che ha portato in gara al Festival di Sanremo 2022. Loredana Bertè e Franco 126 duettano invece sulle note di “Mare e malinconia”. Rocco Hunt si esibisce con un medley di alcune sue canzoni più amate tra cui “Ti volevo dedicare”, “A un passo dalla luna” e “Nu juorno buono”.

Andrea e Stefano si collegano con Ema Stokholma che che trasmette in contemporanea su Rai Radio 2. Presentano successivamente Alex, uno dei protagonisti della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi, che canta il singolo “Non siamo soli”.

Tim Summer Hits – le altre esibizioni

Il prossimo artista a salire sul palco del Tim Summer Hits a Rimini è Federico Rossi che si esibisce sulle note della sua nuova canzone che si intitola “Le Mans”. Francesca Michelin scalda il pubblico in Piazza Federico Fellini con la sua voce cantando il singolo “Bonsoir”. Il prossimo artista, proprio come Alex, è appena uscito dal talent di Amici. Si tratta di LDA che canta “Bandanda”.