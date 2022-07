Stasera in tv venerdì 29 luglio 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv venerdì 29 luglio 2022. Su Raitre, il film Driven – Il caso DeLorean, con Lee Pace. Su Nove, il varietà I migliori Fratelli di Crozza, con Maurizio Crozza.

Stasera in tv venerdì 29 luglio 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, il game show, Top Dieci. Anche nella penultima puntata delle repliche del varietà di Carlo Conti si sfidano due squadre formate da tre vip: “I Senatori” (Enrico Montesano, Massimo Lopez e Tullio Solenghi) contro “I Tali e Quali” (Francesca Manzini, Sergio Friscia e Gabriele Cirilli). Tra gli ospiti, Al Bano e Romina Power e i Camaleonti.

Su Rai 5, alle 21.15, il programma musicale Rinaldo. La versione napoletana dell’opera di Handel, assemblata da Leonardo Leo nel 1718, andata in scena in occasione del Festival della Valle d’Itria del 2018. Fabio Luisi dirige l’ensemble svizzera La Scintilla; nel cast Teresa Iervolino e Carmela Remigio.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado – Le storie. Ultimo appuntamento con il programma condotto da Gianluigi Nuzzi, affiancato da Alessandra Viero. Prima di dare l’arrivederci a settembre, il giornalista torna ad occuparsi di alcuni dei casi più seguiti dai telespettatori, come l’omicidio di Laura Ziliani e il processo a carico dell’imprenditore Alberto Genovese.

Su La7, invece, alle 21.15, Eden. Anche nelle ultime puntate inedite della seconda stagione Licia Colò mostra le bellezze naturali, artistiche e architettoniche della Terra e ci guida alla scoperta delle più moderne filosofie “green” per tutelare il futuro del pianeta.

Su Tv8, alle 21.30, il giallo tv del 2015, I delitti del Barlume – La loggia del Cinghiale, con Filippo Timi. Pilade, Aldo e Gino trascinano Massimo a un addio al celibato organizzato dalla Loggia del Cinghiale. Ma ci scappa il morto e l’assassino non può essere che uno dei partecipanti.

Su Nove, invece, alle 21.25, il varietà I migliori Fratelli di Crozza. Un’altra serata in compagnia degli sketch più amati dell’ultima stagione dello show di Maurizio Crozza. Tra le imitazioni quella del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e di Mario Draghi.

Su Real Time, alle 21.20, Il matrimonio di Damiano e Chiara. Le nozze tra il pastry chef Damiano Carrara, volto noto di Real Time, e Chiara Maggenti, general manager dell’atelier del pasticciere a Lucca. Sono state celebrate il 9 luglio nella Basilica di San Frediano (Lucca).

I film di questa sera venerdì 29 luglio 2022

Su Raitre, alle 21.20, il film commedia del 2018, di Nick Hamm, Driven – Il caso DeLorean, con Lee Pace, Jason Sudeikis. La storia vera di John DeLorean (Lee Pace), geniale inventore e fondatore negli Anni 70 dell’omonima casa automobilistica. Quando conosce Jim Hoffman (Jason Sudeikis), suo nuovo vicino di casa, non può certamente immaginare che l’uomo è stato incaricato dall’Fbi di indagare sul suo conto.

Su Rai 4, invece, alle 21.20, il film d’avventura del 2018, di Robert D. Krzykowski, L’uomo che uccise Hitler e poi il Bigfoot, con Sam Elliott. Un veterano della Seconda Guerra Mondiale nasconde un segreto: ha assassinato Adolf Hitler. Un giorno arriva un’insolita richiesta d’aiuto per uccidere il Bigfoot.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film d’avventura del 2017, di Scott Waugh, L’ultima discesa, con Josh Hartnett. L’ex campione olimpico di hockey Eric LeMarque si rifugia sulle montagne. Mentre si appresta a un fuoripista con lo snowboard, un’imponente tormenta di neve lo coglie all’improvviso.

Su Iris, invece, alle 21.00, il film di fantascienza del 1991, di J. Cameron, Terminator 2, con E. Furlong, Arnold Schwarzenegger. Un cyborg è inviato indietro nel tempo con il compito di proteggere John Connor, il futuro leader degli umani destinato a guidare la lotta contro le macchine.

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 2000, di Edward Norton, Tentazioni d’amore, con Ben Stiller, Edward Norton. Brian e Jake sono amici sin dall’infanzia. Il primo è sacerdote cattolico, l’altro sta per diventare rabbino. Il ritorno in città di Anna, amica di entrambi, li mette in crisi.

Stasera in tv venerdì 29 luglio 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2016, di Pif, In guerra per amore, con Pif, Miriam Leone. New York, 1943: il palermitano Arturo vorrebbe sposare la conterranea Flora, ma lei è già promessa a un altro. Si arruola così nell’esercito per andare in Italia e incontrare il padre della ragazza.

Su Sky Cinema Due, invece, alle 21.15, il film thriller del 2017, di S. G. Sàchez, I segreti di Marrowbone, con Anya Taylor-Joy. Allie, con i fratelli e la madre, si trasferisce a Marrowbone. Dopo la morte della donna, per paura di essere separati, i ragazzi decidono di seppellirla nel giardino e mantenere il segreto.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2012, di R. LaGravenese, Beautiful creatures – La sedicesima luna, con Alden Ehrenreich, Alice Englert. Ethan incontra Lena, nipote di un misterioso eremita. Ben presto tra loro nasce un forte legame, ma lei è una maga colpita da una maledizione.

Su Sky Cinema Suspense, infine, alle 21.00, il film thriller del 2001, di Frank Oz, The score, con Robert De Niro. Lo scassinatore Nick Wells si ritira dal “mestiere” per dedicarsi al ristorante che ha rilevato. Ma un giorno, al locale si presenta un vecchio amico, Max, che gli propone un ultimo colpo.