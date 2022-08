Il palinsesto estivo di La 7 dedicato all’informazione: da “La corsa al voto” a “In Onda Estate”

Condividi su

Il palinsesto estivo di La 7 si preannuncia ricco di appuntamenti che prenderanno il via dal mese di agosto. La rete diretta da Andrea Salerno si pone l’obiettivo di continuare ad informare i telespettatori anche nel corso delle prossime settimane. Andranno in onda infatti speciali dedicati alle elezioni in programma il 25 settembre di quest’anno.

Speciale Tg La 7: La corsa al voto

La campagna elettorale che anticipa le votazioni in programma il 25 settembre, sarà uno dei temi principali del palinsesto estivo di La 7. Ogni settimana, da lunedì al venerdì, a partire dal 1 agosto, il Tg La 7 diretto da Enrico Mentana, manderà in onda alle 21.25 uno speciale dal titolo La corsa al voto.

Il nuovo spazio sarà condotto da Paolo Celata e Alessandro De Angelis, con la partecipazione di Silvia Sciorilli Borrelli. Si tratta appunto di uno speciale totalmente dedicato all’informazione e che ospiterà i protagonisti della campagna elettorale. Attraverso interviste e opinioni degli esperti presenti in studio, il programma accompagnerà ed informerà i telespettatori proprio in vista delle prossime elezioni.

La programmazione del palinsesto estivo di La 7 avrà inizio al mattino alle ore 8:00 con il talk show Omnibus seguito da Coffee Break in onda dalle 9:45 alle 10:55. Il daytime del mattino terminerà dopo la messa in onda de L’aria che tira alle ore 11.00. Myrta Merlino lascerà il posto per la versione estiva a al giornalista Francesco Magnani.

Palinsesto estivo di La 7: l’access prima time

Anche l’access prime time del palinsesto estivo di La 7 dedicherà ampio spazio all’informazione con due nuovi volti. Si tratta della giornalista e scrittrice Marianna Aprile e del giornalista, conduttore e autore televisivo Luca Telese. Entrambi presenteranno infatti In Onda Estate da lunedì 1 agosto dalle ore 20.30 alle 21.00.

Il programma televisivo andrà in onda anche il martedì ed il giovedì ricoprendo la fascia oraria del prime time con due puntate più lunghe dedicate all’approfondimento. Per Telese si tratta di un ritorno in quanto ha già condotto il programma televisivo nel 2010 fino al 2013 e poi nel 2017 fino al 2020. Anche Marianna Aprile è un volto noto di In Onda, in quanto è stata un ospite ricorrente nel 2021.

Al termine del palinsesto estivo Concita De Gregorio e David Parenzo torneranno su La 7 a settembre con In Onda Week-End. I due giornalisti hanno condotto la prima parte del format estivo ottenendo notevole gradimento in termini di ascolti. Nel mese di luglio hanno raggiunto infatti una share pari al 6,4% nell’access prime time. Le puntate andate in onda in prima serata hanno invece ottenuto il 5,2% di share.