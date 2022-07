Crisi di governo, mercoledì 20 luglio la tv cambia la propria programmazione: Enrico Mentana in onda per più di dieci ore

Condividi su

Mercoledì 20 luglio, a causa della crisi di governo, cambierà la programmazione tv di molte reti. Nel corso della giornata, infatti, il Presidente del Consiglio Mario Draghi si recherà al Senato, dove in un discorso annuncerà la propria decisione sulle dimissioni.

Programmazione tv crisi di governo, su Rete 4 in onda Quarta Repubblica

La crisi di governo del 20 luglio sarà seguita, in primis, dalla programmazione tv di Mediaset. Il Biscione, in particolare, ha scelto di modificare il palinsesto di Rete 4. Si parte dalla mattina, con uno speciale del TG4 in onda dalle 10:40. A partire dalle ore 14:00, invece, prenderà il via una puntata speciale di Quarta Repubblica. Alla conduzione, come sempre, Nicola Porro. Con lui numerosi ospiti ed analisti, che commenteranno le dichiarazioni del Premier e le sue scelte legate alle eventuali dimissioni.

La puntata speciale di Quarta Repubblica terminerà alle ore 19:00, quando inizierà la consueta edizione serale del TG4. La programmazione tv di Rete 4 dedicata alla crisi di governo continuerà, poi, in access prime time e in prima serata. In entrambe le fasce orarie, infatti, Veronica Gentili terrà compagnia al pubblico con il talk Controcorrente. Lecito pensare che tale puntata sarà dedicata quasi interamente agli aggiornamenti sulla maggioranza.

Programmazione tv crisi di governo, la Rai

Per quanto riguarda la Rai, la TV di Stato seguirà la crisi di governo su tutte le sue tre principali reti. Su Rai 1 si partirà dalle ore 09:00, quando inizierà la prima parte dello Speciale TG1 che andrà avanti sino alle 12:00. La redazione del telegiornale tornerà in onda a partire dalle ore 15:00. Tale appuntamento proseguirà fino alle 20:00, orario dal quale la linea passerà alla consueta edizione serale del telegiornale. In prima serata sarà confermato Superquark, seguito, alle 23:45, da un altro speciale del tg.

Rai 2, invece, seguirà la crisi di governo dalle ore 10:00 con TG2 Italia. Il talk, condotto da Marzia Ranucci, dedicherà la puntata alle comunicazione del Presidente del Consiglio. Tra gli ospiti attesi Gennaro Sangiuliano, direttore del TG2. Dalle ore 14:00, sempre sulla seconda rete Rai, riprenderà la diretta della discussione in Senato. Lo speciale pomeridiano proseguirà fino all’inizio del Tour de France, fissato per le 15:00. A quest’ora, infatti, la discussione dal Senato sarà seguita da Rai 3. Rete, quest’ultima, che seguirà la giornata dalla mattina con uno speciale di Agorà in onda eccezionalmente sino alle ore 11:00.

Su La7 in onda una nuova Maratona Mentana

La crisi di governo sarà seguita anche da La7, che per mercoledì 20 luglio ha modificato la propria programmazione. Dalle 08:00, infatti, prenderà la linea Enrico Mentana. Il giornalista darà vita a una nuova Maratona Mentana, che promette di avere una durata monstre. La prima parte dello speciale terminerà alle 13:30, quando sarà data la linea al telegiornale. Dalle 14:15, però, il giornalista tornerà al timone della Maratona, che andrà avanti sino al Tg delle 20:00.

Con il direttore ci saranno gli storici inviati Alessandra Sardoni e Paolo Celata. A loro il compito di intercettare tutti gli ultimi aggiornamenti provenienti dai partiti e dai palazzi delle istituzioni. Dalle 20:35, infine, il racconto sarà affidato a David Parenzo e Concita De Gregorio, conduttori di In Onda. A causa del cambio di programmazione tv per la crisi di governo, su La7 non andranno in onda (tra gli altri) Coffee Break e L’Aria che tira Estate.