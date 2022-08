Chicago PD 9, anticipazioni puntate 1° agosto: Kevin Atwater sotto copertura, Voight indaga su un amico

Condividi su

Lunedì 1° agosto, dalle ore 21:20 su Italia 1, andranno in onda due nuove puntate di Chicago PD. La serie, giunta alla nona stagione, è prodotta da Dick Wolf e Matt Olmstead e nasce come spin off di Chicago Fire. Al centro il sergente Hank Voight, che guida la squadra di Intelligence di Chicago. L’appuntamento è visibile anche in streaming dal sito di Mediaset Play.

Chicago PD 1° agosto, il primo episodio

La prima puntata di Chicago PD in onda lunedì 1° agosto si intitola Burnside. Il grande protagonista dell’appuntamento è Kevin Atwater, presente sin dalla prima stagione e interpretato da LaRoyce Hawkins. L’agente, in apertura di puntata, incontra in un bar una giovane di nome Celeste. Tra i due scatta subito la scintilla, al punto che decidono di passare insieme la notte. Atwater, nonostante l’evidente complicità, sceglie non svelare a Celeste il suo lavoro da poliziotto. Lei, invece, dichiara di essere un’insegnante di arte che lavora con dei giovani problematici.

Tale incontro, nell’arco della trama del primo episodio di Chicago PD del 1° agosto, è fondamentale. L’Intelligence, infatti, deve indagare su una sparatoria mortale. Atwater, durante l’inchiesta per rintracciare i colpevoli, inizia a sospettare che il caso sia legato proprio a Celeste. Per cercare di capirne di più, il poliziotto lavora sotto copertura.

Durante la trama, inoltre, è centrale anche il rapporto tra Jay Halstead e Hailey Upton. Nell’ultima puntata Jay e Voight hanno avuto un duro scontro, con il sergente che ha raccontato al poliziotto tutta la verità sulla morte di Roy. Fatto, quest’ultimo, che ha decisamente turbato Halstead.

Chicago PD 1° agosto, la seconda puntata

Il secondo e ultimo episodio di Chicago PD in onda il 1° agosto ha come titolo Sotto copertura. Il detective Sal Ortiz, amico di lunga data di Ruzek e Voight, inizia a collaborare con l’Intelligence. Ortiz, in particolare, ha un rapporto molto profondo con l’agente Ruzek, che lo considera come una sorta di mentore. L’agente Sal allerta l’intera squadra per un complesso caso di crimine organizzato.

Voight e Burgess indagano sull’amico

Dopo l’avvertimento di Ortiz, nel corso della puntata di Chicago PD del 1° agosto, la squadra inizia l’indagine. Però, finisce nel mirino degli investigatori proprio Ortiz. In particolare è l’agente Kim Burgess che scopre dei problemi finanziari sospetti del detective. In conseguenza di ciò, l’agente decide di avvertire Voight.

Il sergente riesce a mettere da parte l’amicizia e inizia a indagare l’amico. In particolare, la squadra di Intelligence teme che, a causa dei problemi economici, Ortiz abbia scelto di abbandonare la legalità e compiere delle azioni non ortodosse per un poliziotto. Voigh e Burgess, approfondendo l’indagine, scoprono degli aspetti che turberanno, e non poco, l’agente Ruzek.