Battiti Live 2 agosto, diretta: esibizioni, line up, scaletta

Martedì 2 agosto, dalle ore 21:2o su Italia 1, è prevista la messa in onda di un nuovo appuntamento con Battiti Live. La conduzione dell’evento è affidata ad Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Con loro Mariasole Pollio, che ha il compito di catturare le emozioni del pubblico presente in piazza. La sede del concerto è la città di Trani. Folto, come sempre, il cast di artisti attesi nella serata. Tra loro Emis Killa, Elodie, Achille Lauro, Darin, LDA e Loredana Bertè. Protagonisti delle esibizioni on the road, invece, sono Matteo Romano da Lucera e Fedez, Mara Sattei e Tananai da Taranto.

Battiti Live 2 agosto, Boomdabash aprono la puntata

Inizia Battiti Live del 2 agosto. Come di consueto apre la serata Alan Palmieri, che dopo aver salutato gli spettatori accoglie Elisabetta Gregoraci. I due, successivamente, presentano Mariasole Pollio. Ora che la squadra dei conduttori è al completo, si può iniziare con la musica. La prima performance è a cura dei Boomdabash e Annalisa, che eseguono Tropicana. Il gruppo salentino, poi, rimane in scena per un medley composto da Portami con te e Per un milione. Grande energia.

La prossima artista sul palco è Elodie, che in reggiseno canta Bagno a mezzanotte e Tribale. Peccato che la prima hit sia eseguita palesemente in playback, peraltro fatto molto male. Segue collegamento da Otranto, dove Fedez, Tananai e Mara Sattei eseguono La Dolce Vita. I tre, oramai, sono ospiti fissi del programma: hanno partecipato in ben quattro puntate su cinque. Pubblicità.

Medley di Achille Lauro

Battiti Live del 2 agosto continua con Achille Lauro e le sue Rolls Royce, Bam Bam Twist e la bella 16 Marzo. Elisabetta Gregoraci, con qualche difficoltà, presente il prossimo cantante: Luigi Strangis. Il vincitore dell’ultima edizione di Amici esegue Tienimi stanotte. Seguono Franco126 e Loredana Bertè con Mare Malinconia. Pubblicità.

Battiti Live del 2 agosto prosegue con il dj set di Gabry Ponte. Quest’ultimo, come sempre, mixa con grande successo hit proprie e altrui. Tra queste, nella performance odierne, Thunder e Dove si balla. Dall’energia del disc jokey si passa ad Aka7even con Mi manchi, Toca e Loca.